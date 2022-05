Estas son las calorías reales que tienen los plátanos, la fruta de los deportistas

El plátano es una de las frutas imprescindibles en los fruteros españoles gracias a su sabor dulce, pero también a su alto contenido en vitaminas y minerales. De hecho, según el último Informe Anual de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España se consume un total de 13,89 kilos por persona al año. Además de su versatilidad para formar parte de multitud de recetas de cocina, tanto dulces como saladas, sus beneficios son variados: desde la mejora de la salud del corazón hasta la prevención de enfermedades, pasando por su gran aporte energético que lo ha convertido en el preferido de los deportistas.

Su alto contenido en potasio es una de las grandes virtudes del plátano, puesto que este electrolito es imprescindible para la realización de varias funciones vitales como el correcto funcionamiento del sistema cardíaco, por eso desde la Fundación Española del Corazón recomiendan su consumo al ser la fruta que mayor porcentaje acumula. También aporta antioxidantes que previenen, por ejemplo, el cáncer de riñón según algunos estudios, y es una clave fundamental en la mejora del estado de ánimo gracias a su alto índice de triptófano, un aminoácido que actúa como precursor de la serotonina.

Su contenido en calcio no es especialmente elevado, pero el plátano sí ayuda a que el organismo lo absorba de otros alimentos y mantener gracias a ello la salud de los huesos. Sí lo es, en cambio, su porcentaje de fibra, sobre todo del tipo soluble, que mejora el tránsito intestinal aunque conviene tener en cuenta que también es uno de los cinco alimentos que más estriñen. Si está especialmente maduro ―y el punto de madurez de esta fruta es muy importante― ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y, en consonancia con este estudio realizado por investigadores españoles, es más efectivo que una bebida isotónica para reponer fuerzas después de una intensa actividad física.

¿Cuántas calorías tiene el plátano?

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el plátano tiene 94 calorías por cada 100 gramos de producto comestible. Dentro de esa misma cantidad, enumeran 1,2 gramos de proteínas, 0,3 gramos de grasas totales, 20 gramos de carbohidratos, 0 gramos de colesterol, 3,4 de fibra y 75,1 de agua. Además, contiene 9 mg de calcio, 0,6 de hierro, 38 mg de magnesio, 350 mg de potasio, 28 mg de fósforo y 10 de Vitamina C, entre otras vitaminas y minerales en menor cantidad.

María P. Bonmati Pixabay

Los expertos recomiendan ingerir fruta variada para que no se produzcan déficits nutricionales al no dejar espacio para otros alimentos. Eso sí, no hay un número de plátanos específico para consumir como máximo cada día, semana o mes. El truco pasaría por no excederse con las calorías e ir combinando con otras piezas de fruta o verdura, pero no sobrepasar las dos diarias sería lo más recomendable.

Pero, ¿el plátano engorda?

No, el plátano no engorda, puesto que es una fruta con un bajo índice de grasas y proteínas, al tiempo que aporta fibra y sus calorías vienen, en un 90%, de hidratos de carbono. Sin embargo, esto no quiere decir que haya que abusar de su consumo. De hecho, como cualquier alimento saludable, no es aconsejable consumir plátanos sin límites y hacerlo podría ser incluso perjudicial por muchos beneficios que aporte. Decíamos anteriormente que el punto de maduración de esta fruta en particular es importante para valorar los nutrientes que está aportando.

De hecho, los plátanos que están más verdes tienen más almidón resistente, que el organismo absorbe con mayor dificultad, mientras que a medida que maduran el almidón se va convirtiendo en azúcares libres que se metabolizan con mayor rapidez. Por eso, un exceso de esta fruta en su punto más maduro sería una opción poco aconsejable para perder peso, pero siempre un aporte recomendado para los deportistas de alto rendimiento. También es perjudicial para personas con alteraciones del azúcar sanguíneo, como la diabetes.

Tipos de plátano

Canarias es sinónimo de los mejores plátanos cultivados en nuestro país, que copa el 60% de la producción europea de esta fruta. En las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera se concentra la producción, que cuenta con Indicación Geográfica Protegida desde 2011. Existen unas cinco variedades que se dan en suelo español, cuatro del tipo Cavandish, de tamaño mediano, piel amarilla delgada y las características motitas, que se pueden consumir en crudo: Gros-michel, Lacatán, Poyo, Pequeña enana y Gran enana. Asimismo, en menor cantidad se trabaja el plátano rosado o macho, de la familia Musa balbisiana, empleado en cocina.

También te puede interesar

Las cinco razones por las que deberías comer plátano siempre antes que banana

Plátano: beneficios, propiedades y valores nutricionales de una fruta rica en potasio

Verde o muy maduro: este es el momento en el que el plátano tiene más nutrientes

Sigue los temas que te interesan