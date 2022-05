Las 6 reglas de la nutricionista Uriarte para perder peso y no recuperarlo jamás

Con la llegada del buen tiempo, que las cosas mejoran con la pandemia, y con esos kilos de más que hemos acumulado en estos años son varias las veces que nos planteamos el ponernos a dieta con el fin de vernos mejor pero, ¿realmente es la mejor opción en estos casos?, ¿todas las dietas sirven?

Gabriela Uriarte, dietista-nutricionista especialista en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, ha publicado Hacer dieta engorda (Vergara), un manual con el que pretende ayudar a todas las personas que quieren perder peso y destaca la idea de que hacer dieta engorda.

En primer lugar, rechaza la idea del peso ideal porque, según pone de ejemplo, si para mantener un determinado peso, por ejemplo, nos limitamos nuestra vida social, el estar con nuestros amigos, o el machacarnos en el gimnasio, cuando lo que realmente necesitamos es estar en el sofá porque hemos tenido un día horrible, esto no está bien.

Es más, destaca esta experta que el peso fluctúa a lo largo de nuestra vida, algo que debemos tener en cuenta, y no podemos pretender a los 60 años tener el mismo peso que a los 18, según insiste.

Además, se pregunta si siempre la pérdida de peso conlleva una mejora de la salud de la persona: "Según la sociedad está claro que sí, pero cuando nos encontramos con alguien que no vemos hace tiempo y ha perdido mucho peso instintivamente le piropeamos asumiendo que está mucho mejor que antes. Imagínate que esa persona está atravesando una depresión severa y que por eso ha perdido tanto peso, o padece anorexia u otro trastorno de la conducta alimentaria. No nos culpo, es parte de la cultura de la dieta en la que vivimos".

Qué es la dieta

En este punto, Uriarte recuerda qué son las dietas y el posible peligro que implica la prohibición en estos casos: "La dieta son recomendaciones de alimentación y de estilo de vida muy restrictivas, hipocalóricas y basadas en la prohibición. Tiene muchos inconvenientes, y el más importante es que no es sostenible a largo plazo. El planteamiento de la dieta no es sostenible en el tiempo".

"Si nos prohibimos un alimento a la larga, lo comeremos con descontrol. Por tanto, para que una alimentación sea saludable, y una pérdida de peso o de grasa sea mantenida en el tiempo debemos aprender a relacionarnos de manera saludable y con sensación de decisión, 'hago lo que he querido cuando he querido con todos los alimentos', no solo con los saludables porque si no sé gestionar la vida social, siempre lo haré desde el descontrol", remarca.

Así, esta dietista-nutricionista insiste en que cuando dice que hacer dieta engorda se refiere concretamente a un tipo de dieta muy específico: aquellas pautas muy hipocalóricas y que prohíben grupos de alimentos. "Si consigues seguirlas te hacen perder peso muy rápido a costa de tu músculo y del agua. Suelen ir acompañadas de recomendaciones accesorias ilógicas, como el orden a la hora de ingerir los alimentos o reglas de horarios de ingesta y contribuyen a empeorar tu relación con la comida y tu imagen corporal", agrega la coach nutricional.

Advierte también, por ejemplo, de que los planes de alimentación con prohibición de alimentos, y muy restrictivas —tipo puedes comer manzana y no plátano—, al final generan una mala relación con los alimentos.

"Cuando haces una dieta de estas y pierdes una serie de kilos y has estado en total restricción y control siempre vamos a experimentar el mismo descontrol que el control ejercido, la misma intensidad, pero en dirección opuesta. Esto hará que no solo cojamos esos kilos perdidos, si no que los recuperemos y después también logremos unos pocos más. Más de uno conocemos a alguien que ha estado toda su vida a dieta y pesa más que hace 20 años", reitera esta experta en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad.

Una fórmula mágica

Con ello, Gabriela Uriarte aporta los principales consejos que debemos seguir para no engordar:

1.- No entrar en mentalidad dieta, no aliarse con esta manera tradicional que se ha llevado a cabo de que esto no puedo comer, o que la dietista-nutricionista no me deja comer esto.

2. Acudir a un dietista-nutricionista que eduque tu criterio propio, qué comer en base a tus necesidades, no basándonos en la prohibición sino en qué debemos incluir en nuestra alimentación

3.- Invertir tiempo en planificar y cocinar. Hay montón de recursos de buenos procesados, o de congelados, por ejemplo.

4- Tenemos que hacer cualquier cambio desde una posición de autocuidados, yo estoy comiendo bien porque me respeto, quiero cuidarme y estar lo más saludable el mayor numero de años posible y tiene repercusión en el peso porque me respeto y me quiero.

5-. Intentar conectar con nuestras sensaciones fisiológicas. Un bebé tiene claro cuándo tiene hambre, pero cuando tenemos 40 años dudamos de si será hambre o, más bien, aburrimiento. Nos hemos desconectado totalmente de lo que sentimos y tenemos que volver a conectarnos de alguna manera en este sentido.

6. No ponernos un determinado peso como objetivo. El peso no es el único marcador de éxito porque el peso falla. Puede haber una variación de dos kilos de peso en una misma persona en el mismo día, con lo cual si jugamos todo a una misma carta podemos fallar. Después porque a pesar de que miramos el porcentaje de grasa, o otros parámetros, estamos dejando de lado otros marcadores de éxito como tener mejores digestiones, cansarme menos cuando subo la compra, tener una mejor piel o pelo, encontrarme más ligera, tener mejores analíticas, y además que el cambio físico no depende solo de lo que comemos y del deporte que hacemos, también de cómo gestionamos el estrés, cómo descansamos; unas variables que también afectan a la hora de perder grasa y muchas veces no se tienen en cuenta.

Con todo ello, y preguntada por las peores dietas que hay en el mercado, Uriarte afirma que son aquellas que cumplan con las siguientes características: "Que te haga pasar mucha hambre; que te haga de alguna manera aislarte de tu vida normal; que no esté supervisada por profesional cualificado".

En este último punto lanza una señal de alerta y pide tener cuidado con determinados expertos en nutrición porque muchas veces nos fijamos en los títulos que vemos en el perfil de Instagram, tipo "asesor nutricional", pero "si no pone que es médico experto en nutrición o bien dietista-nutricionista no tiene la cualificación necesaria y puede hacernos mucho daño a la salud, cuidado con el intrusismo, no se nos ocurriría ir a sacarnos una muela en cualquier sitio y con las dietas, lo hacemos".

Sigue los temas que te interesan