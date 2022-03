Esta es la sustancia 'omnipresente' que aumenta el riesgo de cáncer

Hoy en día se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que los microplásticos están prácticamente en todas partes. Dentro de todas las sustancias químicas que se pueden encontrar dentro de estos microplásticos, los ftalatos son una de las más comunes, conocidas y estudiadas. Y no precisamente por sus beneficios.

De hecho, un nuevo estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute ha dado la voz de alarma al respecto, en este caso en relación al cáncer infantil: la exposición a ftalatos, una sustancia que está "en todas partes", aumentaría el riesgo de cáncer en la infancia. Y este no es el primer estudio que relaciona esta sustancia química con efectos perjudiciales para la salud.

Los ftalatos ya son conocidos como "el químico que está en todas partes", pues hoy en día es prácticamente imposible evitar una exposición a esta sustancia química en el mundo moderno del siglo XXI. Esta sustancia se agrega a los plásticos para hacerlos más suaves y flexibles, pero también es posible encontrarla en jabones, champús y recubrimientos de medicamentos.

Microplásticos y cáncer infantil

Ya en estudios previos, como un trabajo publicado el pasado año 2021, se sugirió que hasta 100.000 muertes prematuras anuales solo en los Estados Unidos tendrían relación con la exposición a ftalatos. En otro estudio más reciente, en este caso en animales, la exposición a ftalatos aumentaría el riesgo de enfermedad cardiovascular.

En esta línea, el nuevo trabajo se habría centrado en una posible relación entre el cáncer infantil y la exposición a ftalatos. Para cuantificar dicha exposición, los investigadores se centraron en los medicamentos que utilizan recubrimientos de ftalatos usando datos del Registro Nacional de Recetas de Dinamarca. Así fue posible medir la exposición a esta sustancia química, a través del consumo de medicamentos, en más de un millón de niños y adolescentes de hasta 19 años.

Según los datos del estudio, la exposición infantil a los ftalatos se relacionaría con hasta un 20% más de riesgo de cáncer. Más específicamente, los ftalatos se asociarían con una tasa hasta tres veces mayor de cáncer óseo u osteosarcoma, y una tasa dos veces mayor de linfoma.

Ftalatos

Los investigadores puntializan el hecho de que las exposiciones a ftalatos estudiadas serían de una magnitud mucho mayor a la típica exposición ambiental de uso cotidiano, ya que los ftalatos usados en los fármacos se acaban consumiendo vía digestiva, y no es lo mismo que exponerse a un jabón o champú por poner un ejemplo. Aún así, creen que estos hallazgos merecen cierta preocupación.

Ya en estudios previos se habrían encontrado relaciones entre los ftalatos y problemas de desarrollo en la infancia. Un ejemplo fue una revisión publicada a principios del año 2021, donde un equipo de investigadores expertos en neurodesarrollo solicitó reformas urgentes de salud pública para eliminar estas sustancias químicas en los productos de consumo.

Algunos expertos ya habrían indicado que el efecto de los ftalatos como disruptores endocrinos es sobradamente conocido, aunque su relación con el aumento del riesgo de cáncer no está tan clara, motivo por el cual sería necesario continuar investigando al respecto. Tanto ftalatos como otras sustancias químicas como el bisfenol A se encuentran prácticamente en todas partes, y las exposiciones a edades tempranas, de forma crónica, son claros factores de riesgo para acabar sufriendo algún tipo de efecto adverso sobre la salud.

