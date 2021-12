El disparate de Cristina Pedroche y el colágeno: ésto es lo que pasa si lo tomas para tener "tipazo"

Un año más, Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer: llegada la Navidad, una de las presentadoras más conocidas de España ha vuelto a colaborar, voluntaria o involuntariamente, en la difusión de mitos y falacias sin base científica alguna a través de sus redes sociales. En este caso se trata del colágeno, convenientemente patrocinado por una marca de suplementos alimenticios.

En 2015 y 2018 respectivamente, algunas caras conocidas de la divulgación sobre salud avisaron sobre el fenómeno del colágeno y su aumento exponencial de consumo. Y en ambos casos, tanto el conocido nutricionista Juan Revenga como la farmacéutica Marián García (Boticaria García) llegaron a la misma conclusión que analizaremos hoy: no hay evidencia.

El colágeno hidrolizado, o en combinación con el magnesio, es un suplemento popular tanto en deportistas como en personas que quieren lograr un determinado efecto estético. En su momento analicé ambos tipos de suplementos en el portal especializado Palabra de Runner, pero hoy nos enfocaremos en el colágeno en particular.

Esencialmente, el colágeno es un grupo de proteínas fibrosas e insolubles, un compuesto básico para el tejido conectivo, representando hasta una tercera parte de todas las proteínas que componen el organismo. Existen más de 20 tipos de colágeno, pero los más importantes son el tipo I, II y III, presentes en piel, tendones, dientes, ojos, cartílago articular, músculo, tejido linfático y vasos sanguíneos.

Para fabricar colágeno se necesitan aminoácidos, las partes esenciales de cualquier proteína. Concretamente, en el caso del colágeno, estos aminoácidos son la prolina, glicina, lisina e hidroxiprolina. Además, también se necesitan micronutrientes como la vitamina C, zinc, cobre y manganeso.

Supuestamente, el consumo de colágeno hidrolizado artificial, más pequeño y absorbible, ayudaría a mejorar la salud de la piel, reduciría el dolor y la rigidez articular, podría ayudar a aumentar la masa muscular y protegería a los huesos al aumentar su densidad ósea. Incluso se ha relacionado con una mejor sanación de heridas. Estos son de hecho algunos de los beneficios que Pedroche publicita en sus redes sociales.

Por desgracia, la gran mayoría de los estudios no han confirmado estos presuntos efectos beneficiosos. Curiosamente, los trabajos que sí sugieren alguna ventaja de tomarlo son aquellos que están financiados por las empresas dedicadas a comercializar suplementos de colágeno.

Por otro lado, gran parte de la investigación realizada acerca del colágeno se ha realizado en animales y no en humanos, algo que daría lugar a errores de concepto.

Teorías y realidad del colágeno

Aquellos que defienden y publicitan el consumo de colágeno plantean que, tras ingerir colágeno, sus aminoácidos se dividirán y volverán a unirse para formar el mismo tipo de proteína. Esto a nivel científico no tiene ningún sentido, y ningún estudio lo ha demostrado.

De hecho, muchos alimentos que contienen los mismos aminoácidos que el colágeno forman otros tipos de proteínas, los cuales se disgregan y metabolizan en el organismo para poder usarse donde sea preciso. Puede ser en forma de colágeno o para fabricar otras proteínas.

Como también explicó Juan Revenga en su blog, la glicina y la prolina, aminoácidos destacables del colágeno, no son esenciales y pueden formarse sin dificultad en el organismo sin necesidad de consumirlos de forma externa. En comparación, los llamados aminoácidos esenciales sí necesitan ser consumidos de forma externa porque el organismo no es capaz de fabricarlos por sí mismo. En el caso del colágeno, no es el caso.

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya intentó comprobar en su momento si los suplementos de colágeno tienen alguna utilidad para la salud, analizando de forma específica los efectos del colágeno a nivel artícular y a nivel de la piel. La conclusión fue que el colágeno, según la evidencia actual, sería inútil en este aspecto. El colágeno no es un medicamento, y su supuesto mecanismo de acción jamás ha sido demostrado.

Si se quiere tener suficiente colágeno en el organismo, el primer punto a tener en cuenta es mantener el que ya se posée. En este aspecto, el consumo de proteína animal o vegetal es esencial;. También será necesario consumir alimentos ricos en los micronutrientes necesarios para crearlo:

- Verduras de hoja verde, para conseguir cobre.

- Frutas y verduras de colores, para conseguir vitamina C.

- Frutos secos, para conseguir zinc.

- Legumbres y tubérculos, para conseguir ácido hialurónico.

Esto solo son algunos ejemplos de alimentos necesarios, los cuales son más útiles y probablemente más baratos que los suplementos de colágeno de cualquier tipo.

