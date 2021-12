El novedoso pescado que bate récords en Mercadona: cargado de omega 3 y vitaminas

Tomar salmón es una de las maneras favoritas de los españoles de incorporar ácidos grasos cardiosaludables a la dieta. Supone un 13% del pescado vendido en España, desbancando a la tradicional merluza y superando al segundo pescado graso -o azul- predilecto, el atún. Asado, a la plancha o en sushi, supone un excelente aporte de proteínas, vitaminas B y D, minerales esenciales como el zinc y muy expecialmente del omega-3 indispensable para la salud cardiovascular.

Existe otra opción para quién no tiene ocasión de preparar el pescado fresco, o para quién quiere darse un capricho con una esquisitez gastronómica: el salmón ahumado. Esta técnica de conservación milenaria mantiene las propiedades nutricionales del pescado intactas y le añade un sabor bien conocido por los gourmets. Sin embargo, no es una opción para tomar todos los días, como veremos. Y no solo por su precio, como apuntaba Consumidor Global.

Todo sumado, no es de extrañar que el salmón ahumado de Mercadona cuente con tanta popularidad entre los "jefes" o clientes, y sea uno de sus productos a cuidar. Tras vender "más 100.000 paquetes al día", la cadena anuncia que ahora pasa a formar parte de la familia Hacendado y que ha sido mejorado en base al 'feedback' del público. La materia prima no cambia: salmón de procedencia de "puertos de Noruega, Dinamarca o Escocia".

"Unificar el grosor de la loncha mejorando la textura y el sabor son algunos de los cambios que se han aplicado según las preferencias de los jefes", explica la cadena de supermercados de Juan Roig. Al incorporarse a su marca blanca, el salmón ahumado viene proporcionado por el proveedor totaler Ubago Group Mare, conservera que transforma el pescado del Mar del Norte "desde sus instalaciones en Málaga y Cádiz (Andalucía)".

Nuestro Salmón Ahumado siempre es y siempre será el protagonista indiscutible para estas fiestas🎄 Para ello, hemos reforzado la calidad de nuestro Salmón lo que mejora su textura y sabor😋 https://t.co/ikAMAPaV2S — Ubago Group (@ubagogroupmare) November 30, 2021

Los beneficios de una dieta rica en salmón han sido descritos en abundancia. Sus ácidos grasos omega 3 (contiene 2,5 gramos por cada 100) son básicos para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Ayudan a reducir significativamente el nivel de colesterol LDL ('malo') y estimulan la producción de colesterol HDL ('bueno'), fortaleciendo el músculo cardíaco y normalizando el funcionamiento de todo el sistema cardiovascular.

"Además, el salmón es rico en antioxidantes, como los carotenoides, a los que debe su color brillante. Estos colaboran en la protección del daño de los radicales libres, por lo que ayudan a prevenir procesos inflamatorios o a ralentizar el envejecimiento. También aporta una buena cantidad de vitaminas B6, B12, D, y E", como explicábamos en este artículo.

¿Por qué entonces el salmón ahumado no sería para "todos los días"? Básicamente, por su elevado contenido en sodio. La sal ahumada, de hecho, es su principal ingrediente de transformación. A ese aditivo se añaden las aminas generadas durante el proceso de ahumado, que no suponen un riesgo para el consumo ocasional pero que no se deberían tomar a diario.

Según el portal de información independiente Open Food Facts, 100 gramos de este salmón aportan 2,8 gramos de sal, por 22 de proteína y 182 kilocalorías. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no tomar más de 5 gramos de sal al día, hay que ser cuidadosos con lo salado de la alimentación cuando vayamos a tomarlo.

Lo ideal, por tanto, es que no sea un plato principal sino un ingrediente junto a otros elementos saludables, como el tartar con aguacate que nos proponen preparar nuestros compañeros de Cocinillas. Si queremos innovar, por otra parte, podemos atrevernos con la ensaladilla de ahumados al estilo de Hevia, los huevos rellenos de salmón o, para llevarnos, el Sándwich Salmón Club al estilo de una popular cadena de restaurantes.

