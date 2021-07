Éstas son las 5 peores mentiras sobre alimentación de este verano según la OCU

Los alimentos 'sin gluten' no benefician a las personas que no padecen intolerancia o celiaquía.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su listado de los 5 principales mitos falsos alimentarios que están circulando este verano. La publicación se enmarca en la iniciativa #NoCuela para combatir la desinformación alimentaria en las redes sociales.

"La alimentación nos interesa a todos", explican desde la OCU." Cualquier noticia sobre estos temas siempre tiene eco: de las propiedades especiales de determinados alimentos o suplementos, a los riesgos de otros. El problema es que no siempre se trata de informaciones veraces. A menudo se trata de creencias infundadas y medias verdades, que provienen de fuentes muy diversas, del saber popular, interpretaciones exageradas o noticias “fake” que circulan por Internet."

El aceite de coco es una grasa saludable

El aceite de coco se ha puesto de moda de repente y muchos piensan que es una grasa de lo más saludable. Pero no es así: este aceite vegetal contiene un 90% de grasas saturadas, cuyo consumo excesivo se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Hay opciones nutricionales bastante más equilibradas.

Un consumo moderado de alcohol es bueno para la salud

No hay estudios concluyentes para afirmar que los beneficios globales de un consumo moderado de alcohol superen a sus perjuicios ni motivos para generalizar ese consejo, (sin entrar en que, ya de entrada, la primera dificultad estriba en definir qué es un consumo moderado de alcohol).

Las dietas sin gluten son más saludables para todos

La tendencia a consumir alimentos con la alegación "Sin gluten" atrae a consumidores persuadidos de que eliminar el gluten de su dieta es mejor para su salud. Pero #NoCuela, porque no hay evidencia de que la dieta sin gluten sea beneficiosa para personas que no sean celiacas o sensibles a esa proteína. Esta es otra moda que no tiene fundamento.

El pan blanco enriquecido con fibras es tan saludable como el integral

No es cierto. Los granos enteros contienen otros nutrientes beneficiosos además de la fibra, y un pan blanco, aun enriquecido en fibra, aporta menos antioxidantes, vitaminas, minerales o ácidos grasos omega 3 que el pan integral.

Los adultos no deben beber leche

No hay motivo alguno para prescindir de la leche, salvo que haya una condición médica que así lo justifique. Por el contrario, la leche es un alimento que aporta a nuestra dieta una beneficiosa combinación de calcio y fósforo.

La mejor dieta según la OCU

Para este verano, la Organización ha presentado también sus recomendaciones dietéticas, basadas en el principio de reducir la ingesta diaria a 1.500 calorías. "Frutas y verduras deben ser los pilares de la alimentación. Hay que tomar 5 raciones al día, por ejemplo, un buen plato de verdura o puré, una ensalada como guarnición, dos o tres piezas de fruta diarias. Las cantidades orientativas diarias deberían ser 400 g de verdudas y otro tanto de fruta fresca", asegura la OCU.

"En cada una de las comidas deben incluirse hidratos de carbono complejos, en forma de arroz integral o pasta (no más de 60 g diarios), legumbres (unos 70 g diarios), patata (300 g) o pan integral (150 g)".

"Si recurres a proteínas de origen animal, opta por carne magra y sin piel de ave, ternera o conejo...(no más de unos 200 g diarios), pescado o huevos. Los lácteos son también una buena fuente de proteínas: las cantidades también conviene vigilarlas. 400 ml de leche desnatada, 3 yogures desnatados o 30 g de queso con menos del 30% de grasa. Bebe agua en abundancia, dentro y fuera de las comidas", concluyen.

