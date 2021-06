Alerta alimentaria: hallan sustancias cancerígenas en un aditivo habitual de los helados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de un aditivo utilizado en la fabricación de helados y en el que se detectaron residuos de óxido de etileno. Hace algunos meses, la Aesan ya advirtió de la presencia de esta sustancia tóxica en unas semillas de sésamo importadas desde la India.



El aditivo ha sido comercializado en varios países europeos, según la Aesan -dependiente del Ministerio de Consumo-, que ha precisado que por el momento no tiene constancia de ningún caso de intoxicación motivado por óxido de etileno.



Sus responsables han recordado que el uso de esta sustancia en productos fitosanitarios "no está aprobado en la UE" y se pretende evitar "su utilización en la fabricación" de cualquier producto alimentario.



Además, han instado a las empresas del sector a "retirar de la cadena de comercialización los productos elaborados con este aditivo"; en el caso de los helados, era utilizado como estabilizante.



En este sentido, la organización de consumidores OCU ha difundido un comunicado este miércoles en el que reclama a Consumo que informe "de los productos concretos en los que ha sido empleado, indicando el lote y la fecha de consumo preferente, tal y como se ha hecho en Francia".



La asociación ha pedido más detalles de lo ocurrido al haber afectado a un producto alimentario como los helados, "ampliamente consumido por la población infantil, especialmente en estas fechas veraniegas", y ha exigido comprobar que no se haya usado también en otras categorías como postres lácteos o salsas.