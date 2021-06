El 'boom' del nuevo jamón de Mercadona: radiografía del último éxito del 'súper'

La gastronomía de España tiene un montón de recetas que son auténticos iconos internacionales. Sin embargo, es posible que una de las más sencillas sea el jamón serrano sin ningún ornamento y colocado en un plato acompañado de picos de pan. Tan apreciado es este producto en nuestro país que lo consumimos a cualquier hora entre la mañana y la noche: puede ser desayuno, aperitivo, parte de una comida, merienda o cena.

El contenido más importante del jamón serrano son las proteínas. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), en torno al 30% de la composición de este alimento está formado por este nutriente. Es decir, hay más proteínas en el jamón que en la carne de cerdo. Esto se debe a que en el proceso de curación de la carne se pierde una gran parte del agua y los nutrientes se concentran.

Pero, además, las proteínas del jamón serrano están consideradas como un nutriente de gran calidad debido a que tienen un alto nivel biológico. Esto se debe a que contienen todos los aminoácidos esenciales: los componentes de las proteínas que el organismo no es capaz de producir por sí mismo y, por lo tanto, se deben incorporar a través de la alimentación. Aunque el jamón también contiene más grasas, no todas son malas.

Nuevo jamón en Mercadona

Para los fans de este embutido, los supermercados Mercadona han incorporado a sus estanterías un nuevo jamón serrano clasificado como gran reserva. Es de las marca Costa Brava y las bandejas de 90 gramos tienen un precio de 1,97 euros. Este producto destaca por su listado de ingredientes que es muy breve: tan sólo cuenta con jamón de cerdo y con sal. Además, en el etiquetado se destaca que la sal proviene del mar mediterráneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES (@mercadona.novedades)

Es decir, como todos los jamones serranos, este es también una carne procesada. Sin embargo, su calidad está por encima de muchos de los que pueden encontrar en el súper porque su procesado ha sido menor: tan sólo cuenta con los ingredientes imprescindibles. Aunque los aditivos que utiliza la industria alimentaria son todos seguros, en este producto no se han empleado. Lo que sí indica es un grado de procesamiento más bajo.

Según el etiquetado, todo el jamón que podemos encontrar en estos sobres ha sido curado, al menos, durante 17 meses. Sus valores nutricionales son buenos y se corresponden, más o menos, a los que la FEN atribuye al jamón serrano en general. Por cada 100 gramos de este producto, este jamón cuenta con 261 kilocalorías. El 35% de su composición está formado por proteínas y el 13%, por grasas; de las cuales, la mayoría son insaturadas.

Defensores del jamón

De todas formas, el debate sobre si el jamón serrano es saludable o no sigue en activo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2015 un artículo que relacionaba el consumo de carne procesada con algunos tipos de cáncer. Sin embargo, varios expertos han reprochado al organismo que no todas las carnes procesadas están igual de procesadas. El jamón, por desgracia, es una carne procesada por salazón.

Eso sí, no podemos comparar una salchicha ultraprocesada del supermercado con un gran número de jamones serranos que han sido elaborados por métodos menos invasivos o que no contienen ingredientes cuya presencia no está demasiado justificada. En España, Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo de la Universidad de Navarra y experto de la dieta mediterránea ha salido en su defensa.

Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, el experto asegura que este alimento no es un ultraprocesado. Martínez-González, además, explica que este producto no sólo no es perjudicial, sino que presenta beneficios para la salud. "En el proceso de curación del jamón serrano se producen unas sustancias (péptidos de cadena corta con actividad demostrada de inhibición de la enzima de conversión de angiotensina) que bajan la tensión arterial". Según el experto, podemos tomar entre 4 y 5 raciones de 50 gramos de jamón a la semana sin preocuparnos por nuestra salud.

También te puede interesar...