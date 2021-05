La gran mentira de las aceitunas con anchoa: ni todo es anchoa ni debes pasarte con ellas

En España existen más de 200 clases o tipos de aceitunas; y sean verdes o negras, con relleno o sin relleno, con o sin pipo o hueso, son sin lugar a dudas uno de los mejores aperitivos o snacks que podamos tomar entre horas. Son fuente de grasas saludables, aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales y antioxidantes y además, no engordan.

Son también uno de los mejores acompañamientos para ensaladas, ensaladillas e incluso pizzas. Sin duda, pese a todas las clases que existen, podemos decir que una de los tipos de aceitunas más consumidos y que de forma más fácil podemos encontrar en todos los supermercados son las aceitunas rellenas de anchoas. Sin embargo, es importante conocer que no están precisamente rellenas con este pescado.

"Las aceitunas rellenas de anchoa son aceitunas en cuyo interior llevan una mezcla o una pasta de anchoa, es decir, no es anchoa 100%", explica a EL ESPAÑOL la nutricionista Andrea Calderón, profesora de la Universidad Europea de Madrid y secretaria científica de la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación (SEDCA)

Normalmente, esa pasta -continúa explicando- "es mezcla de un bajo aporte de anchoa con agua, y con aditivos diferentes y sal". Esos aditivos normalmente "son del grupo 3 y 4, es decir, antioxidantes, acidulantes o correctores de acidez, y estabilizadores, para que la pasta se mantenga estable, y son inocuos para la salud. A veces, llevan otros menos recomendables como potenciadores del sabor, por ejemplo, E-621, que es el conocido glutamato monosódico".

Sin embargo, a pesar de llevar estos ingredientes, es importante subrayar que "esta pasta de anchoa no supone un problema para la salud ni es perjudicial, simplemente es un producto final alto en sal, que no es recomendable consumir en grandes cantidades ni todos los días, a diferencia de una aceituna normal (es decir, de una aceituna sin relleno y/o más natural)". "Dicho esto -insisto- no significa que sean perjudiciales o no se deban consumir nunca", afirma Calderón.

Cuanto más natural, mejor

Como todo y como siempre en materia de alimentación y nutrición, cuanto más natural un producto, cuanto menos procesamiento tenga, mucho mejor. También pasa con las aceitunas. Debemos recordar no obstante, que las aceitunas son un alimento que se incluyen dentro de una dieta sana y equilibrada y dentro, por supuesto, de nuestra dieta y estilo de vida mediterráneo.

Tal y como explicaba Teresa Montoya, médico Adjunto al Servicio de Endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Infanta Elena, las aceitunas son los frutos del olivo y por tanto, son alimentos que podemos considerar cardiosaludables o buenos para nuestra salud cardiovascular: "Contienen en un 70% ácidos grasos mono instaurados, especialmente ácido linoleico, y la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados favorece cambios beneficiosos en nuestro perfil lípidico puesto que incrementa el colesterol HDL y disminuye el colesterol LDL y los triglicéridos".

Además, según la Fundación Española del Corazón, es importante tomar grasas saludables y sustituir en la dieta las saturadas por grasas insaturadas, ya que ayudan o contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Por lo tanto, las aceitunas deben formar parte de nuestra dieta, de una dieta sana y equilibrada. Son también fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Pero como siempre, es importante saber elegir las mejores, da igual si son negras o verdes. En el caso concreto de las aceitunas de anchoa, "realmente para un consumo esporádico (y no habitual o diario) no sería necesario indagar más en el etiquetado porque todas son muy similares", explica Calderón.

En todo caso, en ese listado de ingredientes, debemos recordar que los ingredientes aparecen siempre en orden de mayor a menor cantidad o proporción. Por ello, en este caso, valoraremos los ingredientes de la palabra "anchoa" que se indican a continuación entre paréntesis. "Normalmente veremos: anchoa, agua, y algún aditivo o sal en la mezcla, o fuera de la mezcla", sostiene la experta. De este modo, "cuanto más natural sea esa mezcla, mucho mejor. Por ejemplo: anchoa, agua y E-300 (vitamina C). Y si vemos un largo listado de aditivos (algunas tienen 4-5), mejor cambiar a otra marca comercial".

Por último, en cuanto la pauta de consumo, "no consistiría tanto en dar una pauta de frecuencia de consumo de aceitunas, sea del tipo que sea, sino que depende más del patrón dietético global de la persona. Es un alimento saludable que incluir en una dieta equilibrada en mayor o menor frecuencia, según la preferencia de cada uno", sostiene Calderón. Eso sí, es importante que la ración de aceitunas no supere, de forma aproximada, las 7-10 unidades. "Con a la frecuencia de consumo semanal, pueden comerse varios días a la semana sin ningún problema", concluye.