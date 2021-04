1 de 6

En nutrición no hay atajos que valgan. Ningún alimento por sí solo puede contrarrestar los malos hábitos alimenticios o de estilo de vida de una persona. Por ejemplo, no servirá de mucho tomar un aguacate en el desayuno si a lo largo del día se sobrecarga la dieta de alimentos ultraprocesados o no se hace nada de ejercicio físico.

Para disfrutar de los beneficios que tienen sobre la salud los alimentos saludables a la venta en los mercados de España, la alimentación sana debe entenderse como una serie de buenos hábitos repetidos a largo plazo. Pero esto no va solo de lo que nos llevamos a la boca. Para verse y sentirse bien hay que sumar una práctica regular de actividad física, un buen descanso y un estado emocional saludable.

De vuelta a la comida, la investigación científica ha demostrado que seguir un patrón dietético sano como, por ejemplo, la dieta mediterránea, que se basan principalmente en alimentos de origen vegetal, ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial o diabetes.

En este sentido, a continución, una lista de alimentos muy nutritivos y beneficiosos que los expertos en alimentación recomiendan añadir a diario a nuestra dieta.