¿Es malo cenar solamente un yogur o una fruta?: la respuesta de un nutricionista

Sobre la cena hay multitud de mitos y medias verdades en circulación. Por ejemplo, que si es mejor no tomar fruta en la cena, que la pasta o el arroz engordan más por la noche o que es mejor cenar poco (o "como un pobre"). Pues bien, hace unos días el dietista-nutricionista Aitor Sánchez aclaraba otra duda sobre esta última comida del día y aseguraba que no es una barbaridad cenar solo un yogur o una fruta, eso sí, con algunos matices.

Según este experto, tomar un par de mandarinas a la hora de la cena pueden ser perfectamente saludable siempre que a lo largo del día se ingieran todos los nutrientes que necesita el organismo. O sea, la ingesta de nutrientes la podemos ordenar a nuestro gusto. Veamos.

Como explicó Sánchez en su perfil de Instagram, resulta evidente que cenar un yogur o fruta no supone una ingesta completa ya que faltan diferentes nutrientes, pero esto no tiene por qué ser grave ni un error. Es decir, según este experto, es imposible e innecesario que todas las ingestas sean completas. "Cuando hacemos las recomendaciones oficiales solemos incluir en ese reparto las llamadas 'ingestas principales', que en nuestra cultura son la comida y la cena. Si estuviésemos en otros países, sobre todo de cultura anglosajona, a lo mejor hablaríamos del desayuno como comida principal", añadía.

Pero, ¿qué componentes debe incluir una comida principal? Pues bien, según el plato saludable de la Universidad Harvard, cada comida debe estar integrada en un 50% por frutas y verduras y la otra mitad por proteínas saludables (pescados, legumbres, huevo, etc) y granos integrales (pan, pasta, arroz), estos últimos en función del grado de actividad física. En España, la comida y la cena son los momentos en que tradicionalmente se suelen incluir las verduras y las fuentes de proteínas. O sea, esto no tiene por qué ser necesariamente así pero lo habitual en nuestro país. Es decir, no es tan común que la gente incluya ensaladas o huevos en el desayuno.

Por eso, si no vamos a hacer una cena convencional, es decir, si vamos a tomar un par de peras o un poco de kéfir, nos tenemos que asegurar de que incluimos esa cantidad de verduras y de proteínas que no estamos saltando en la cena en otras ingestas a lo largo del día. Pero, ¿cómo? Algunas ideas: se pueden añadir más proteínas al desayuno a través de unos huevos revueltos y tomar como tentempié entre horas unos bastones de zanahorias o tomates cherry.

"Personalmente creo que la práctica de cenar solo fruta o yogur no es una barbaridad. Pero tampoco lo considero un mensaje a priorizar, sobre todo porque por las noches es cuando la gente tiene esa ventana de oportunidad para cocinar. Si quieres hacer estas cenas, cerciórate de que tu dieta es completa", apuntaba Sánchez.

Eso sí, si lo que se busca es adelgazar, no es una buena idea cenar una fruta o yogur como método. De nada sirve tomar solo una manzana por la noche si durante el día la alimentación no ha sido sana y equilibrada. Si se quiere hacer una cena sana y sin engordar hay algunos consejos a seguir: comer dos horas antes de irnos a la cama y no cenar muy abundante. Evitar los hidratos de carbono, sobre todo si no son integrales; no porque engorden sino porque son más pesados para hacer la digestión por la noche.

"Lo que engorda es pasarse de calorías, tener una dieta insana y ser sedentario, pero si yo tengo una dieta saludable, ingiero las calorías que necesito y hago ejercicio físico a diario no voy a engordar más o menos por cenar pasta o arroz", explicó a este diario Andrea Calderón, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

Así las cosas, ¿cómo sería la diea ideal? Que incluya verduras y una buena fuente de proteína (pescados, carne magra, huevos o incluso legumbres en poca cantidad). "Lo importante es que las opciones que elijamos para cenar sean equilibradas y de calidad", matizaba Calderón.