Éste es el mejor queso untable que puedes comprar en el supermercado en España

Sabemos que el queso es un manjar y que muchos no podemos vivir sin nuestra ración de queso diaria, o al menos casi, diaria. Sabemos también cuáles son los quesos más saludables que podemos consumir más a menudo, pero ¿qué hay de los quesos untables? ¿Son todos sanos? No, no valen todos. Si vamos a cualquiera de los supermercados de España, es importante elegir uno que sea sano.

No cabe duda de que los quesos untables son un recurso fácil y sobre todo rápido para cualquier tentempié o merienda, incluso para muchas cenas. Por ejemplo, una tosta de queso untable con anchoas y tomates Cherry , sería una opción de cena, con fruta o yogur de postre.

Y sí, ,esto puede ser una cena más que saludable, siempre y cuando el queso de untar que escojamos sea bueno. Para ello y como siempre en alimentación, es importante fijarnos en el etiquetado nutricional del producto. Lo más importante, la regla de los ingredientes: cuantos menos, mejor.

"Principalmente que tenga pocos ingredientes, que no tenga azúcar y que no sea light o 0%", afirma a EL ESPAÑOL María Muñoz Yuste, nutricionista del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA).

De forma más precisa, en su etiquetado nutricional se deberían leer solo tres ingredientes. "La mayoría de los quesos untables son ultraprocesados y poco saludables, por lo que debe llevar únicamente leche, fermentos lácticos y sal", añade. Es decir, para que un queso untable sea sano debería contener únicamente: leche, fermentos lácticos y sal. Y por otro lado, "no debería tener colorantes, estabilizantes tipo carragenos (E407), aceites vegetales refinados, almidones modificados ni otros aditivos", sostiene la experta.

Ni de sabores, ni light ni 0%

Una vez explicado que la clave es escoger quesos que tengan solo esos tres ingredientes mencionados antes, es importante además tener en cuenta otras tres claves para no fallar en nuestra elección.

En primer lugar y según enumera Muñoz Yuste, que no lleve azúcar. "Hay quesos de "sabores", por ejemplo queso de untar con salmón, que llevan bastante cantidad de azúcar, colorantes y aromas", sostiene. En segundo lugar, elegir uno que no sea desnatado, light o 0%. Y esto es importante ya que "la grasa que tiene el queso es beneficiosa y proporciona más saciedad. Los quesos "ligeros" llevan más cantidad de ingredientes (emulsionantes, estabilizantes, gelatinas…) para compensar la pérdida de textura y sabor originada por utilizar leche desnatada en su elaboración y conseguir así un aspecto más parecido al original", explica.

Y por último, cuidado con la sal. Como siempre, cuanta menos, mejor. "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de sal en un adulto no debe superar los 5g al día. Un queso con moderado contenido en sodio estaría en torno a 40-150mg/100g. Los quesos con alto contenido en sodio son los que tienen por encima de 200mg/100g. En este caso debería limitarse en personas con hipertensión, hipercolesterolemia o con problemas renales", explica la experta.

Cantidad: lLLa cantidad de los alimentos que consumimos es importante. En el caso del queso untable la ración recomendada sería de "unos 30g al día , la cantidad aproximada que cabe en una tostada", indica Muñoz Yuste. "Este tipo de queso puede comerse a diario si es un queso con ingredientes buenos. Pero es importante tener en cuenta que la alternativa de los quesos frescos es más saludable para consumir a diario por su menor aporte de grasa y sal", afirma.

Es más, como sabemos, los quesos más saludables que sí podemos consumir a diario son quesos frescos ya que tal y como explicamos en este artículo "en la dieta mediterránea tradicional se incluye un consumo regular de queso fresco (como el de Burgos y el feta), generalmente acompañando a las ensaladas, mientras que los quesos curados y semicurados también pueden tener cabida en una alimentación saludable siempre que su consumo no sea frecuente", según indicó Ramón Estruch, investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

También en dietas

Este tipo de quesos untables -siempre escogiendo los que son realmente sanos también estarían indicados en dietas de adelgazamiento y podemos tomarlo sin problema.

Perfectamente, "puede comer este tipo de queso sin olvidar que no es un alimento fundamental en la alimentación del día. Debería estar dentro de una alimentación que aporte verduras, frutas, legumbres, huevos, carne, pescado, en definitiva, dentro de una alimentación equilibrada", sostiene Muñoz Yuste. Eso sí, "aún así, estando en un proceso de pérdida de peso no sería necesario eliminarlo pero sí adecuarlo a las cantidades recomendadas que en este caso serían de aproximadamente unos 30-40g de queso untable al día", concluye.