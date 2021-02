1 de 4

Si hay algo que los españoles creemos que hacemos mejor que el resto, es comer. No nos referimos a llenarnos la boca a dos carrillos, sino a comer de manera saludable y a apreciar la comida. Al fin y al cabo, España lleva por seña de identidad la dieta mediterránea y en el año 2019 la asesora americana Bloomberg nos eligió como el país más saludable del mundo. De todas formas, esto no significa que no debamos aprender de otros países.

Eso sí, nos cuesta pensar que Estados Unidos sea ese lugar del mundo donde podamos sacar alguna lección. Por las películas estadounidenses que devoramos aquí nos ha quedado la impresión de que comen muy mal: son los reyes de la comida basura, de los dulces híper azucarados y lo más parecido a una comida típica que tienen es la hamburguesa con patatas fritas.

Sin embargo, no toda la comida de este país procede de un McDonald's o de un Kentucky Fried Chicken, también preparan platos saludables de los que podemos aprender. El interés por la comida saludable también está presente en los Estados Unidos y no sólo se reduce a los establecimientos donde te ofrecen un batido verde a precio de mariscada. En este país conviven muchas culturas con sus respectivas gastronomías, muchas de ellas, saludables.

A continuación, tres hábitos alimenticios de los estadounidenses que deberíamos aprender en España.