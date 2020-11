Lúcuma: todos los beneficios y propiedades del 'oro de los incas'

La lúcuma o lúcumo, también llamado "oro de los incas", es el fruto de la Pouteria lucuma, la especie más extendida y apreciada del género Pouteria, y destaca por ser un excelente edulcorante natural. Originario de los valles andinos de Perú, se emplea sobre todo para la elaboración de dulces, postres y helados. Sin embargo, desde que esta fruta amazónica se considera un superalimento, su pulpa se comercializa en seco en todo el mundo al favorecer también el bienestar digestivo y contener grandes cantidades de antioxidantes. Con una forma similar a la del aguacate, piel dura de color verde, y pulpa carnosa y dulce de tonalidad amarillenta, tiene un sabor que recuerda al del caramelo.

La lúcuma es uno de los 50 alimentos que mejoran nuestra salud por sus muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo, empezando por su gran contenido en nutrientes, fibra y antioxidantes, entre ellos los betacarotenos. Estos son precursores de la vitamina A, imprescindible para la salud celular, y responsables de la estimulación para la reparación del daño celular y el cremiento de nuevas células, incluidas las de la piel. También aporta vitamina B3, vital para el desarrollo muscular y muy recomendable para las personas en cuya dieta no abunda la carne, y una cantidad de minerales nada desdeñable. Por ejemplo, su alto porcentaje de potasio ayuda a la salud cardiovascular.

Asimismo, esta fruta es fuente de vitamina C, que estimula la creación de colágeno y aporta elasticidad además de tener también poder antioxidante. La lúcuma ayuda con los problemas digestivos, es muy fácil de tolerar incluso por las personas que sufren gastritis. Contribuye a reparar los daños de las pareces intestinales y es astringente, con lo que no está recomendada para casos de extreñimiento porque seca las secreciones. No obstante, la propiedad más celebrada del "oro de los incas" es que posee un índice glucémico muy bajo y, por lo tanto, se trata de un edulcorante apto para personas con diabetes. Tiene efectos positivos en la estabilización de los niveles de azúcar e insulina, evitando los picos de glucosa.

Valor nutricional de la lúcuma

El valor nutricional por 100 gramos de lúcuma es el siguiente:

Calorías: 99 kcal

Proteínas: 1,5 g

Grasas totales: 0,5 g

Colesterol: 0 g

Calcio: 16 mg

Fósforo: 26 mg

Hierro: 0,4 g

La lúcuma en España

Aunque el cultivo primigenio de la lúcuma está localizado en la Amazonía peruana, lo cierto es que se ha extendido por diversas zonas del planeta, entre ellas España. El clima subtropical de la Costa de Sol oriental es idóneo para esta especie, que fue introducida en nuestro país hace pocos años de la mano del Centro Experimental IHSM La Mayora, dependiente del CSIC y ubicado en Málaga. Para los investigadores del centro, la fruta supone un producto excelente, pero poco conocido, por lo que uno de sus objetivos sigue siendo darlo a conocer.

Cómo tomar la lúcuma

Es complicado, por el momento, conseguir lúcuma fresca en nuestro país; pero lo cierto es que la ingesta de nutrientes se multiplica cuando se consume deshidratada en forma de harina o polvo porque al eliminar el agua los componentes se concentran en su mayoría, salvo el caroteno que únicamente puede ser útil para nuestro organismo si se toma sin procesar.

Puede comprarse en su formato liofilizado en tiendas especializadas a precios muy dispares, según el fabricante, y básicamente podemos emplearla como sustituta del azúcar blanco porque no aporta calorías vacías en múltiples alimentos. Al ser también un buen potenciador del sabor combina perfectamente con infusiones, café, zumos, batidos, salsas, yogures y todo tipo de repostería.

También te puede interesar

50 alimentos que mejoran nuestra salud

Esto es lo que pasa cuando te comes una fruta oxidada

Cilindro, cocina de tradición criolla con producto español