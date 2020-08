Comer muy poco y otras cuatro cosas que haces mal si quieres adelgazar

Sabemos que adelgazar no es fácil, que cuando nos ponemos manos a la obra para perder de vista esos kilos que nos sobran cometemos ciertos errores, errores que pueden dificultar mucho nuestra pérdida de peso y también nuestra salud. Por ello, es importante desterrar todos esos viejos mitos que nos persiguen como que es mejor no cenar, que es preferible comer únicamente fruta y verduras o seguir una dieta muy baja en calorías… Todo falso.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las dietas milagros o dietas mágicas no existen. Tal y como afirmó recientemente, la Fundación Española de Nutrición (FEC), “las dietas milagro disminuyen la posibilidad de conseguir todos los nutrientes necesarios y aumentan la probabilidad de padecer carencias de minerales y vitaminas”. Y además “estas dietas pueden constituir en la mayoría de los casos, no sólo un fraude sino también un serio peligro para la salud, pues carecen de base científica y en muchos casos exageran propiedades y efectos que no son evidentes ni probados”.

Una vez dicho esto, veamos cuáles son algunos de los errores que a menudo cometemos cuando queremos bajar peso. Montse Folch, médico nutricionista del Centro Médico Teknon, enumera a EL ESPAÑOL 6 de los errores o equivocaciones más comunes.

Comer poco

En primer lugar, un primer error es pensar que, por estar a dieta, tenemos que comer muy poco. Según explica esta experta a EL ESPAÑOL, “no se aconseja no comer muy poco durante todo el día ni hacer una cena copiosa. El metabolismo, cuanto más lo hacemos trabajar, más se estimula a trabajar y quema más calorías”. Las dietas muy bajas en calorías como vimos en este artículo no suelen funcionar en el tiempo porque no hay adherencia a ellas, la gente se cansa, por ello es importante adaptar nuestras dietas a nuestros gustos y sobre todo a nuestras necesidades.

Comer sólo fruta y verduras

El segundo error que cometemos es pensar que sólo debemos comer vegetales o frutas durante muchos días. “Si lo hacemos uno, dos o tres días, según la actividad que realicemos, podemos aguantar, pero es más recomendable, en general, añadir proteína animal o/y vegetal a nuestro menú diario”, afirma Folch. En el caso de que seamos veganos o vegetarianos, “es fácil aprender a combinar los alimentos de forma que tengamos todos los aminoácidos suficientes para formar una proteína completa”.

Es importante, “no basar nuestra dieta en un solo tipo de nutriente, sino que tenemos que hacer una alimentación completa a lo largo de todo el día, en la que no falten todos los grupos de alimentos”. Es decir, según enumera Folch, nuestra dieta diaria debe contener 5 raciones diarias de vegetales y frutas; proteína animal y proteína vegetal unas dos veces día; hidratos de carbono; lácteos descremados (tres veces al día) y por supuesto, agua: un litro y medio, dos litros al día, dependiendo de cada persona y circunstancia como su constitución física o si hace o no ejercicio físico.

No hacer ejercicio físico

El tercer error que cometemos es olvidarnos del ejercicio físico. Es clave abandonar el sedentarismo y realizar ejercicio físico. “No solo por las calorías que quemamos, sino por el efecto liberador de endorfinas, las “hormonas de la felicidad”. También porque entramos en el círculo de cuidarnos y hacer una vida saludable”, afirma.

No descansar bien

Y también el olvidarnos de nuestro descanso: dormir poco y mal es un error muy común que dificulta la pérdida de peso. “Nuestro organismo necesita dormir bien para que se sienta relajado y recuperemos las fuerzas físicas y psíquicas que necesitamos. La recomendación de las horas que cada uno necesita dormir, depende de muchos factores como el desgaste físico y psíquico que tengamos, la calidad del sueño, las necesidades individuales de cada organismo, etc. Hay personas que necesitan dormir 5 horas y están perfectamente y otras necesitan 8-9 horas”, explica Folch.

No beber suficiente agua

Otro error es no beber suficiente agua. Y debemos recordar que “aparte de su efecto hidratante en nuestro organismo, tiene un efecto saciante, de llenado de estómago”, señala. Tener en cuenta la saciedad de los alimentos es algo esencial en la pérdida de peso.

Comer rápido y no masticar bien

Y por último, el sexto error que cometeríamos sería el comer rápido y no masticar bien los alimentos. Y ¡ojo! porque comer deprisa no nos ayudará, en absoluto, a adelgazar. “El efecto saciante llega a nuestro cerebro después de unos 15-20 minutos de haber comido. Por tanto, si masticamos bien, triturando totalmente los alimentos en la boca antes de pasarlos al tubo digestivo, el tiempo que dedicamos a masticar bien, hace que comamos menos cantidad de alimento en esos 15-20 minutos. Además, nos sentiremos mucho mejor y las digestiones mejorarán”, concluye Folch.