Alerta alimentaria: Sanidad avisa sobre esta popular salsa y pide que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una nueva alerta a través de su página web para avisar de la presencia de un alérgeno no declarado en una popular salsa vendida en los supermercados españoles. En concreto se trata de la presencia de productos lácteos en una salsa de la marca Mexifoods etiquetada como salsa mexicana, vendida en tarros de cristal de 300 gramos y con número de lote 02762.

Como es habitual en las alertas alimentarias por presencia de alérgenos, la Aesan tuvo conocimiento de la incidencia gracias a una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de información (Sciri). Una vez notificado el problema, el organismo avisó al resto de comunidades en las que se había distribuido el producto en cuestión y a los servicios de la comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

La salsa sobre la que alerta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

"En el mercado se encuentra etiquetado por error como salsa mexicana, con lo cual los ingredientes del etiquetado no se corresponden con el contenido y no se indica que contenga leche", explica la Aesan, que apunta que el producto no sólo fue distribuido en España, sino que también llegó a Portugal.

La Aesan recomienda "como medida de precaución" que los "consumidores que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo". Así, el organismo también señala que su consumo no tiene ningún tipo de riesgo para las personas que no son alérgicas a la lactosa.