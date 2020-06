1 de 5

Es la época. Con la llegada de junio y el calor, son muchas las personas que piensan en el verano, en las vacaciones y, por supuesto, en la playa. También se piensa (a posteriori) en la cantidad de bizcocho casero que nos hemos zampado durante los dos meses de confinamiento, en los pasteles de zanahoria, en la pizza cuatro quesos de los sábados, y en el Big Mac XXL de los domingos con un litro de refresco. Y, claro, también en los kilos de más que hemos cogido estos meses durante la cuarentena. Es entonces cuando se nos disparan todas las alarmas y nos agarramos a cualquier dieta milagro que se precie, poniendo en riesgo nuestra salud.

En realidad, a la hora de perder peso, los milagros no existen y tal y como dice el dietista-nutricionista Daniel Ursúa, autor del blog Nutrihabits, "la pérdida de peso debe ser la consecuencia de adoptar unos buenos hábitos de vida, no el objetivo y el pretexto para hacer cualquier dieta". Ahora, eso no quiere decir que éste no sea un momento tan bueno como otro cualquiera para cambiar nuestros hábitos de alimentación, mejorar de esta forma nuestra salud y, de paso, perder esos kilos de más. ¿Qué alimentos están más relacionados con la pérdida de peso? ¿Cuáles no debo tomar?