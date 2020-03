Así puedes bajar los triglicéridos, los 'primos' más desconocidos del colesterol

Cuando recogemos los resultados de un análisis de sangre, los ojos de casi todos los pacientes corren a comprobar un parámetro por encima de todos los demás: los valores de colesterol. Esta grasa que se acumula en las arterias se sabe que es un importante factor de riesgo cardiovascular, pero no es la única.

Otro parámetro que miden casi las analíticas suele pasar más desapercibido pero ¡ojo! es igual o más importante que el colesterol. os triglicéridos son la forma más común de grasa en el torrente sanguíneo. Consisten en tres cadenas de ácidos grasos unidas por una molécula llamada glicerol.

Cuando se ingieren alimentos, las enzimas en el intestino descomponen las grasas en sus ácidos grasos componentes, que luego se vuelven a ensamblar para crear partículas de triglicéridos.

Estas partículas grasas no pueden moverse libremente a través del torrente sanguíneo acuoso. Entonces se combinan con colesterol y proteínas para formar lipoproteínas.

Su perfil lipídico enumera dos de estas lipoproteínas: lipoproteína de baja densidad (mejor conocida como colesterol LDL) y lipoproteína de alta densidad (también llamada colesterol HDL). Pero en realidad hay varios otros tipos de lipoproteínas, incluidas algunas que contienen principalmente triglicéridos.

Los triglicéridos pueden proporcionar energía para alimentar el cuerpo, mientras que los extras se depositan en el tejido adiposo. Después de una comida muy pesada y grasienta, su torrente sanguíneo puede contener tantas partículas de triglicéridos que una muestra de sangre puede tener un tinte lechoso.

Cuando el organismo necesita energía entre comidas, las hormonas liberan los triglicéridos almacenados en el torrente sanguíneo. El hígado también convierte los carbohidratos en triglicéridos.

Cuando se comen calorías adicionales, especialmente de alimentos ricos en carbohidratos como los dulces y el pan blanco, el hígado produce triglicéridos adicionales.

Otras cosas que pueden elevar los niveles de triglicéridos en la sangre incluyen sobrepeso u obesidad, fumar o beber en exceso. Ciertas afecciones médicas, incluidas las enfermedades que afectan el hígado, los riñones o la tiroides y la diabetes tipo 2 mal controlada, también pueden provocar triglicéridos altos.

Para adultos sanos, los niveles normales de triglicéridos son inferiores a 150 miligramos por decilitro (mg / dL). Los valores de 151 a 200 mg / dL se consideran límite alto; los de 201 a 499 son altos, y los 500 y más altos son muy altos (y aumentan el riesgo de inflamación de la glándula del páncreas, llamada pancreatitis).

La evidencia creciente sugiere que los niveles de triglicéridos superiores a lo normal pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular independientemente de los niveles de colesterol. Para que los triglicéridos vuelvan a un rango normal, lo mejor es empezar con cambios en el estilo de vida.

Lograr un peso saludable, hacer ejercicio regularmente y comer más alimentos integrales es la clave. Se trata, por lo tanto, de comer menos carbohidratos refinados y reducir las grasas saturadas de la carne. Si se bebe alcohol y no se está dispuesto a dejar de fumar, no hay que pasarse de las cantidades moderadas (no más de una bebida al día para mujeres o dos al día para hombres).