Durante años, los alimentos ricos en grasa han sido culpados injustamente de la epidemia de obesidad que asola a la sociedad del mundo occidental actualmente. Sin embargo, se sabe que algunas dietas ricas en grasa, como es el caso de la dieta cetogénica, pueden tener diversos beneficios para salud, entre ellos, la pérdida de peso.

Por ello, es importante centrarse en los alimentos en general, y no en uno de sus componentes en particular. Un alimento rico en grasas saludables (grasas mono y poliinsaturadas) siempre será mejor que un alimento bajo en grasa, pero rico en hidratos de carbono procesados, por ejemplo. He aquí algunos de estos alimentos que, a pesar de ser ricos en grasa, son interesantes nutricionalmente hablando dentro de casi cualquier dieta.