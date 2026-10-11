La próxima semana se acercará a España un anticiclón que bloqueará la llegada de lluvias. eltiempo.es

Los meteorólogos lo confirman: del 12 al 18 de octubre el calor cogerá fuerza en España de nuevo con 30 ºC en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves Un anticiclón y una dorsal atmosférica traerán estabilidad meteorológica, cielos despejados y ausencia de lluvias significativas en la mayoría de España entre el 12 y el 18 de octubre. Se prevé una notable subida de temperaturas, alcanzando o superando los 30 ºC en el valle del Guadalquivir, el sur de Extremadura, el valle del Guadiana y la Región de Murcia. Las anomalías térmicas serán más acusadas en el oeste peninsular, con valores de entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual para esta época del año. Gran parte del interior peninsular, la vertiente atlántica, el valle del Ebro y los archipiélagos superarán los 25 ºC, manteniéndose el calor suave durante casi toda la semana.

España afrontará la semana del 12 al 18 de octubre con un cambio de tendencia meteorológica. Tras varios días de inestabilidad, el anticiclón favorecerá cielos despejados, pocas precipitaciones y temperaturas que volverán a subir.

La meteoróloga Marta Almarcha ha advertido de que el calor recuperará protagonismo durante los próximos días, con valores que podrían alcanzar los 30 grados en varias localidades del suroeste peninsular. El episodio dejará máximas superiores a las habituales para estas fechas.

El cambio llegará coincidiendo con el puente del Pilar y la Fiesta Nacional, que comenzará con un panorama estable en buena parte del territorio. La previsión apunta a jornadas soleadas y temperaturas suaves, antes de una nueva escalada térmica.

Según las previsiones, el anticiclón y una dorsal en las capas medias y altas de la atmósfera avanzarán sobre España durante lo que queda de fin de semana. Estas estructuras favorecerán una progresiva estabilización del tiempo a partir del lunes.

Ausencia de lluvias significativas

De este modo, la próxima semana estará marcada por cielos prácticamente despejados y la ausencia de lluvias significativas en la mayoría de las comunidades. Las excepciones podrían concentrarse en algunos chubascos aislados en Canarias, el sureste peninsular y Galicia.

La estabilidad atmosférica tendrá una consecuencia directa en los termómetros. El ascenso comenzará durante el fin de semana, pero continuará después, con máximas que podrían situarse por encima de los valores normales para mediados de octubre.

El lunes 12 ya podrían registrarse 30 ºC en puntos del valle del Guadalquivir. También existe la posibilidad de alcanzar ese umbral en el sur de Extremadura e incluso en algunas zonas de la Región de Murcia, según las estimaciones actuales.

La subida continuará el martes y el miércoles, cuando ciudades como Sevilla, Córdoba y Badajoz podrían llegar a los 30 ºC. El valle del Guadiana y el oeste de Andalucía figuran entre las áreas más expuestas a este episodio de calor.

Almarcha señala que las anomalías térmicas podrían ser especialmente acusadas en el oeste peninsular, donde las temperaturas llegarían a situarse entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual. Se trata de valores todavía sujetos a posibles modificaciones.

Además, entre el martes y el miércoles se esperan máximas superiores a los 25 ºC en buena parte del interior peninsular. La vertiente atlántica, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y distintos puntos del Mediterráneo también notarán el ascenso.

Las temperaturas elevadas podrían extenderse igualmente a los archipiélagos, en un contexto de estabilidad que abarcará buena parte del país. La previsión contempla que los termómetros mantengan registros similares durante varios días, sin grandes cambios hasta el siguiente fin de semana.

La evolución atmosférica dependerá de la persistencia del anticiclón y de la dorsal, cuya influencia podría prolongarse durante toda la semana. Los últimos modelos no muestran modificaciones importantes hasta el próximo fin de semana, aunque aumenta la incertidumbre.

Según la previsión difundida por Almarcha, se esperan "días de cielos casi despejados, sin lluvias significativas". La meteoróloga también advierte de que los 30 ºC volverán a alcanzarse en algunas regiones españolas durante este periodo.

No obstante, el escenario podría cambiar conforme se acerquen las fechas. La posible retirada del anticiclón al final de la semana todavía no está confirmada, por lo que conviene seguir las próximas actualizaciones meteorológicas antes de dar por definitiva la previsión.