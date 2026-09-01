Los meteorólogos avisan: "Los primeros días de septiembre dejarán valores de más de 40 ºC en estas zonas de España"

El inicio de septiembre coincidirá con la llegada de un nuevo domo que dejará temperaturas de más de 40 ºC. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Los primeros días de septiembre traerán temperaturas superiores a 40 ºC en varias zonas de España, especialmente entre el miércoles y el sábado. Las capitales más afectadas serán Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Sevilla, Toledo y Zaragoza. El calor será intenso también por la noche, con mínimas que podrían no bajar de 25 ºC en Andalucía, el Mediterráneo, Baleares y Canarias. La presencia de polvo sahariano enturbiará el cielo en el sur y Baleares, y podría frenar ligeramente la subida de las temperaturas durante el día.

Este martes arranca septiembre y con él el otoño climatológico, pero el tiempo será propio de plena canícula en toda España. Y es que el comienzo de este mes vendrá marcado por un nuevo episodio de calor extremo tras el respiro de la semana pasada.

Un nuevo domo de calor se configurará sobre la Península entre el miércoles y el sábado, dando lugar a temperaturas elevadas en amplias zonas, según ha explicado Samuel Biener, meteorólogo de Meteored. La situación será similar a la de los últimos meses, con una dorsal instalándose cerca.

Esa dorsal favorecerá el calentamiento de la masa de aire por subsidencia, mientras una bolsa de aire frío se descuelga hacia el oeste peninsular. El fenómeno reforzará la advección de aire cálido del norte de África, intensificando el episodio.

Los mapas apuntan a que el viernes la isoterma de 28 ºC a 1.500 metros podría alcanzar el centro peninsular, un valor muy significativo para septiembre. Las temperaturas ya irán subiendo progresivamente en la primera mitad de la semana.

Cuándo bajarán las temperaturas

El calor tocará techo entre el jueves y el viernes, cuando el domo afectará plenamente al país. Se esperan entre 40 y 43 ºC en capitales como Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Sevilla, Toledo y Zaragoza.

Otras ciudades del interior peninsular se quedarán cerca de esa cifra. En el centro, el interior de la mitad este y el Pirineo, las temperaturas podrían situarse más de 4 ºC por encima de la media, con anomalías significativas.

El cielo estará turbio en el sur, el sureste y Baleares por la presencia de polvo sahariano, que podría frenar ligeramente la subida de las temperaturas en las horas centrales del día en varias comunidades, según explica el meteorólogo.

Las noches también serán calurosas, con noches tropicales en amplias zonas. En puntos de Andalucía, la costa mediterránea, Baleares y Canarias los termómetros podrían no bajar de los 25 ºC, dificultando el descanso nocturno de parte de la población.

En Canarias el calor también se intensificará esta semana, con valores superiores a los 35 ºC en Gran Canaria, acompañados de polvo sahariano en suspensión. Durante el fin de semana las temperaturas comenzarán a descender por la vertiente atlántica.

La dorsal traerá un ambiente estable a la mayor parte de España, aunque con excepciones puntuales. Hoy se producen chubascos aislados y de poca entidad en el norte y el noreste peninsular, sin consecuencias para el resto del país.

Entre mañana y el miércoles crecerán nubes de evolución que dejarán precipitaciones dispersas y alguna tormenta en el Pirineo y las sierras del este. Esa bolsa de aire frío podría además dejar aguaceros en Canarias, sobre todo en Tenerife.

La incertidumbre aumenta de cara al fin de semana, aunque el modelo europeo apunta a que una vaguada podría cruzar el noroeste peninsular. De cumplirse ese escenario, las tormentas serían extensas e intensas en el interior y el norte.