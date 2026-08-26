Llega un 'zarpazo' de frío a España: las temperaturas mínimas caerán por debajo de los 10 ºC en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA Una masa de aire polar provocará un descenso brusco de temperaturas en gran parte de España a finales de esta semana. Las mínimas caerán por debajo de los 10 ºC en zonas del centro, oeste peninsular, interior de Galicia, Asturias, Cantabria y áreas montañosas. En las zonas altas, como el Sistema Central y los Pirineos, podrían registrarse heladas, con temperaturas entre 0 ºC y -2 ºC. Mientras tanto, el Mediterráneo mantendrá noches tropicales, destacando Barcelona, donde no bajarán de 26 ºC.

España afrontará un brusco cambio térmico al final de esta semana, cuando una masa de aire polar atlántica avance hacia la Península y deje mínimas muy bajas para estas fechas del verano.

El descenso será especialmente notable durante la madrugada del viernes, momento en el que el aire frío alcanzará su máxima influencia sobre el centro y el oeste peninsular durante esas horas.

Según el modelo europeo, las temperaturas mínimas podrían situarse entre 5 ºC y 10 ºC por debajo de la media en la zona centro, puntos del oeste y Tenerife durante el episodio.

Tal y como explica Meteored, el episodio afectará especialmente a la Comunidad de Madrid, Segovia, Ávila, Soria, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y el interior de Sevilla, con un ambiente inusualmente frío al amanecer del viernes.

En Castilla y León, buena parte de las capitales podrían quedar por debajo de los 10 ºC durante las primeras horas del viernes, con valores especialmente bajos en León capital.

Frío inusual

Los modelos apuntan también a registros inferiores a 10 ºC en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria y Guadalajara, además de las principales zonas montañosas peninsulares durante la madrugada del viernes.

El frío será todavía más acusado en las áreas elevadas. En el Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y Sierra Nevada podrían aparecer heladas durante las primeras horas del viernes.

Los excursionistas que salgan temprano por estas montañas deberán tener en cuenta que las temperaturas podrían situarse entre 0 ºC y -2 ºC en las zonas más altas del terreno durante ese periodo.

En total, al menos trece capitales de provincia podrían bajar de los 10 ºC entre las siete y las ocho de la mañana, según las previsiones del modelo europeo para el viernes.

Las once capitales de Castilla y León registrarían mínimas de entre 8 ºC y 9 ºC, mientras que León destacaría como la más fría, con unos 6 ºC durante la madrugada prevista.

El contraste será evidente en otros puntos. Lugo y Oviedo rondarían los 9 ºC, mientras Vitoria y Madrid alcanzarían 13 ºC y Granada se situaría alrededor de 14 ºC previstos para esa madrugada.

Frente a este escenario, el valle del Guadalquivir mantendrá mínimas más suaves, aunque Sevilla, Córdoba y Jaén registrarían 17 ºC, por debajo del umbral de noche tropical durante la madrugada.

La situación será completamente distinta en el Mediterráneo, donde persistirán noches tropicales y valores tórridos en algunas zonas. Barcelona podría no bajar de 26 ºC durante toda la noche del viernes.