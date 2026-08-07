Aemet anuncia qué tiempo hará el día del eclipse: se prevén cielos nubosos y tormentas en las zonas donde mejor se verá

Imagen de archivo de una mujer, junto a su familia, observando un eclipse solar. EFE Juan Ignacio Roncoroni

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet prevé estabilidad y cielos despejados en la mayor parte del país durante el eclipse solar del 12 de agosto. En el área cantábrica, litoral gallego y de Alborán se esperan cielos nubosos, con posibilidad de nubes y tormentas aisladas en montañas del tercio este peninsular. Las temperaturas máximas superarán los 35 ºC en la mayoría del interior peninsular, llegando a los 40 ºC en el Guadalquivir y otras depresiones. En Canarias habrá cielos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas y despejados en el resto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el primer parte especial para el eclipse solar que tendrá lugar este 12 de agosto. Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados.

Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse.

Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico con descensos ligeros.

Con ello se prevé superar los 35 ºC en la mayor parte de interiores de la Península, exceptuando en el norte de Galicia y área cantábrica, así como en amplias zonas de Baleares y localmente en Canarias. Se espera incluso rebasar los 40 ºC en el Guadalquivir, pudiendo hacerlo también en otras depresiones del suroeste y del nordeste.

Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y litorales de Galicia. Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular donde lo harán las sur y este, y en Galicia y Cantábrico con viento de norte. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán.

Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África.

En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve. Cielos despejados en general en el resto del país.

A la hora del eclipse la elevación del sol respecto al horizonte será baja, por lo que la nubosidad que pudiera interferir en su visualización se situará al oeste de la zona de observación, incluso a bastantes kilómetros.

A la hora del eclipse se estima que las temperaturas hayan descendido en general 2-5 ºC respecto a los valores máximos.