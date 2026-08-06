Los meteorólogos españoles avisan: llega un descenso de las temperaturas y acumulados de más de 20 mm en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA Una vaguada traerá lluvias y tormentas muy fuertes a España, especialmente entre el miércoles y el viernes. El jueves, el Pirineo aragonés será la zona más afectada, con chubascos intensos, granizo grande y viento huracanado. Se esperan acumulados de más de 20 mm en una hora en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, con avisos amarillos activos. Las temperaturas descenderán en el norte, pero en el sur y centro peninsular podrían alcanzar los 38 ºC en la campiña sevillana.

España afronta la primera semana de agosto con la llegada de varias vaguadas que dejarán lluvias y tormentas muy fuertes. La segunda de ellas irá de este miércoles al viernes y disparará el crecimiento de nubosidad en puntos como Navarra, Aragón, Cataluña y algunas comarcas de Castilla y León.

Precisamente este jueves la actividad tormentosa será mayor, afectando a más zonas de la mitad norte de la Península, al paso de una onda de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas, tal y como ha apuntado el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas.

La jornada se prevé nubosa con chubascos persistentes y acompañados de tormenta en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, pero será en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde se produzcan las tormentas más fuertes, durante la segunda mitad del día.

La zona cero de la actividad tormentosa de este jueves será el Pirineo aragonés, donde se descargarán chubascos muy intensos, acompañados de granizo que podrá ser de gran tamaño, con rachas de viento huracanadas generadas por algunas de las tormentas y acumulaciones destacadas.

Avisos amarillos por calor

Además, es probable que se extiendan por gran parte de la provincia de Huesca, el Pirineo y el Prepirineo catalán (especialmente de la provincia de Lleida). También se esperan tormentas localmente fuertes en la Ibérica, afectando a las provincias de Soria, Zaragoza, Teruel y Castellón.

La meteoróloga de eltiempo.es Marta Almarcha también ha advertido de que este jueves la vaguada podría acentuarse sobre el nordeste peninsular y de esta manera. No se descarta, eso sí, que las tormentas puedan ganar intensidad.

Principalmente se formarán en buena parte de Aragón, el norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podrían llegar a ser intensas. Para este día, además, están activos avisos amarillos en Aragón, Cataluña e interior de Castellón.

Y es que se esperan acumulados de más de 20 mm en 1 hora, granizo y fuerte viento. En otras zonas más aisladas del interior oriental peninsular, la Cantábrica y Mallorca también se esperan tormentas.

En lo que respecta a las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos en el sur y el centro peninsular. En la campiña sevillana la temperatura máxima podría alcanzar los 38 ºC, mientras que en la Sierra de Madrid se podría llegar a los 34 ºC.

Y pese a que los niveles de peligro de incendios han bajado respecto a días previos, siguen siendo muy altos en buena parte del norte, este y centro peninsular. El peligro extremo se observa en provincias como Cuenca, Guadalajara, Teruel, Valencia, Castellón y Madrid.

De cara al viernes no se observan precipitaciones significativas, mientras que para el fin de semana sí que podrían darse chubascos en el extremo del tercio norte peninsular.