José Antonio Maldonado, meteorólogo en España: "El primer fin de semana de agosto traerá temperaturas muy altas"

El primer fin de semana de agosto podría dejar más de 40 ºC en varias capitales. Meteored

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Las claves Generado con IA El meteorólogo José Antonio Maldonado alerta de que hasta 10 capitales españolas alcanzarán o superarán los 40 ºC el primer fin de semana de agosto. Julio de 2026 ha sido el mes más cálido en España desde que existen registros, y agosto podría mantener o superar esas temperaturas. La cuarta ola de calor del verano afectará especialmente al este peninsular, suroeste, valle del Ebro y Canarias, con noches tropicales y tórridas. Las autoridades recomiendan hidratarse, evitar la exposición solar en horas centrales y proteger a los colectivos vulnerables ante este episodio de calor extremo.

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha lanzado un aviso contundente para el primer fin de semana de agosto: hasta 10 capitales españolas alcanzarán o superarán los 40 ºC, en plena cuarta ola de calor del verano que atraviesa España.

Según ha explicado el experto de Meteored, el mes de julio de 2026 ha sido el más cálido desde que existen registros fiables, es decir, desde 1965, superando incluso los valores extremos que se alcanzaron durante el verano de 2022.

Esa tendencia térmica no se detiene con la llegada de agosto. Maldonado advierte de que este mes suele mostrar temperaturas similares o incluso superiores a las de julio, lo que reforzaría todavía más el carácter histórico del verano actual.

El foco de esta nueva ola de calor se irá desplazando de forma progresiva hacia el este peninsular durante los próximos días, aunque el suroeste, el valle del Ebro y amplias zonas de Canarias seguirán sufriendo valores muy extremos.

Capitales con más de 40 ºC

El sábado, jornada clave de este pronóstico, el mercurio rondará los 40 ºC en el cuadrante nororiental, la meseta castellanomanchega y el valle del Guadalquivir, según los datos del modelo europeo consultado directamente por el propio meteorólogo de Meteored.

Badajoz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Sevilla y Toledo figuran entre las capitales que, de cumplirse la previsión, alcanzarán o incluso superarán esa barrera simbólica de los 40 ºC durante toda la jornada sabatina de este fin de semana.

El domingo no traerá cambios sustanciales respecto al día anterior, aunque un frente se aproximará por el noroeste peninsular, lo que dejará un aumento notable de la nubosidad, algo especialmente visible en las provincias gallegas durante toda la jornada.

Ese mismo domingo, ciudades como Córdoba, Lleida, Murcia, Sevilla y Zaragoza podrían volver a rondar los 40 ºC, prolongando así una situación térmica que ya se ha convertido en la cuarta gran ola de calor del verano español actual.

Noches sin descanso térmico

Maldonado subraya además que las noches tampoco darán ninguna tregua al calor: se esperan noches tropicales y tórridas en Canarias, el valle del Ebro y buena parte del litoral mediterráneo durante todo este primer fin de semana de agosto.

El experto recuerda además que el verano de 2017 registró hasta cinco olas de calor, una cifra que el verano actual podría igualar o incluso superar, consolidando así también un patrón de veranos cada vez más largos y extremos.

Tampoco olvida Maldonado que agosto de 2025 fue, precisamente, el peor mes de agosto registrado en lo que va del presente siglo en España, con temperaturas que contribuyeron a numerosos incendios devastadores en distintas provincias peninsulares durante esas semanas.

A la espera de confirmación en los próximos días, el meteorólogo insiste en que la persistencia de las temperaturas elevadas, más que los picos puntuales, será el rasgo principal que defina esta nueva ola de calor veraniega en curso.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recuerdan las recomendaciones habituales: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y extremar la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables frente a este episodio de calor extremo.