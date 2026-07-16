Roberto Granda, meteorólogo: "Este no es 'el calor de siempre'. Los días de calor en España se han multiplicado"

Las claves

Las claves Generado con IA España ha registrado ya dos olas de calor este verano, con temperaturas que superan los 40 ºC en varias regiones. El meteorólogo Roberto Granda afirma que los días de calor extremo se han multiplicado en los últimos años, tanto en ciudades como en zonas rurales. Datos de estaciones como Barcelona, Tortosa-Roquetes y el Puerto de Navacerrada muestran una disminución de los días fríos y un aumento claro de los días de ola de calor. El fenómeno se produce cada vez antes en el año y preocupa por la frecuencia con la que se superan temperaturas que antes eran excepcionales.

Las altas temperaturas no han dado tregua en España desde que comenzara el verano. Ya se han registrado dos olas de calor, mientras que en estos días la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos rojos en Aragón y Comunidad Valenciana.

Con termómetros marcando más de 40 ºC día sí y día también, hay quienes aseguran que siempre ha habido altas temperaturas en el periodo estival. Y aunque no le falta razón, lo cierto es que "este no es 'el calor de siempre'".

Así lo señala el meteorólogo de eltiempo.es Roberto Granda en un análisis en el que advierte que los días de calor en nuestro país se han multiplicado. Para llevarlo a cabo, ha calculado cuántos días anuales se supera cada uno de los tres umbrales que ha utilizado.

También ha analizado cómo se distribuyen estos días que superan umbrales, aunque esto no significa que sea una ola de calor. Hay que recordar que para que se produzca este fenómeno debe superarse el umbral tres días consecutivos en el 10% de las estaciones a nivel nacional.

De Barcelona a Navacerrada

Uno de los ejemplos más claros de cómo ha ido en aumento el número de días superando los umbrales de ola de calor y de ola de calor nocturna lo encontramos en Barcelona, donde los días que alcanzan el umbral de ola de frío han ido a menos.

Este año, de hecho, es ya el cuarto con más días superando ambos umbrales desde hace un siglo. Teniendo en cuenta que aún falta la segunda mitad de julio y todo agosto, es probable que pueda superar a 2003, 2002 y al pasado año.

Este récord bien podría argumentarse en que las ciudades han cambiado drásticamente en las últimas décadas, pero hay valores en zonas rurales que desmontan esta percepción. En Tortosa-Roquetes, también en Cataluña, la tendencia es más clara incluso que en Barcelona.

En esta estación, con datos de más de 100 años, los días superando el umbral de ola de frío se reducen, mientras que los días superando los umbrales de ola de calor no ha parado de crecer.

Esta tendencia también se repite en las zonas de alta montaña. En la estación del Puerto de Navacerrada, el número de días de ola de calor desde antes de 1950 ha crecido. Los de olas de frío, al igual que ha sucedido en los dos ejemplos anteriores, han ido a menos.

Los datos tanto de las estaciones mencionadas como del resto del país constatan que cada vez resulta más frecuente tener días sobre el umbral de ola de calor en el mes de junio. En España, las olas de calor cada vez se registran antes.

Por ello, Granda señala que "este no es el calor de siempre". También advierte que el aumento de los días sobre el umbral de ola de calor, llegue a darse 3 días consecutivos o no, resulta preocupante, pues las temperaturas que deberían ser excepcionales son cada vez más frecuentes.