Calor extremo, baja humedad y fuertes vientos: 'la regla del 30-30-30' que ha propulsado el fuego en Los Gallardos

Varios focos en el incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. Carlos Barba EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Los Gallardos ha causado 12 fallecidos y más de 20 personas siguen desaparecidas, siendo el más trágico del siglo en España. El fuego se propagó rápidamente debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, cumpliendo la llamada 'regla del 30-30-30'. La difícil orografía y la vegetación seca facilitaron la expansión del incendio, obligando al desalojo de 250 personas y la vigilancia de un hotel con hasta 500 turistas. Se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren el sábado, lo que podría facilitar las labores de extinción del incendio.

El incendio de Los Gallardos se ha cobrado la vida de 12 personas y todavía hay más de dos decenas de personas sin localizar. Esto lo ha convertido en el más trágico que se recuerda en lo que llevamos de siglo en España.

Quienes han presenciado este incendio declaran que el fuego se extendió a gran velocidad, casi como una explosión. Y esta extrema virulencia de las llamas se puede explicar a través de las condiciones atmosféricas recientes en la zona de Almería.

El fuego se originó por un tendido eléctrico este jueves, pero las condiciones climáticas recientes han actuado como gasolina. "Ha evolucionado de forma explosiva a través de un paisaje muy agostado por las altas temperaturas", explica Meteored.

Pero no sólo la vegetación seca impulsó el fuego, durante la jornada del jueves esta zona de Andalucía experimentó una letal combinación de altas temperaturas y vientos singulares que arrastraron las llamas lejos de su origen.

También contribuyeron las propias condiciones del terreno, "una orografía accidentada que crea cerros y ramblas de muy difícil acceso que canalizan el fuego", describe Meteored. Estos incendios tienden a crear sus propias condiciones meteorológicas.

Jornada de alto riesgo

En concreto, la energía de las llamas dispara las temperaturas en las inmediaciones del incendio y la humedad desciende de manera dramática. La estación meteorológica de Las Pastoras, cercana al incendio, llegó a registrar 40,6ºC y un 13% de humedad.

Es decir, unas condiciones que propician la voracidad de los incendios. Se cumplió lo que en Meteored han llamado la regla de los 30 o del 30-30-30: si la temperatura es superior a los 30ºC, la humedad inferior a un 30% y los vientos superiores a 30 km/h, aumenta el riesgo de grandes incendios.

Por desgracia, Meteored ha confirmado que la regla de los 30 se volverá a producir durante el viernes y los esfuerzos por apagar las llamas pueden resultar infructuosos. La zona alcanzará los 40ºC, una humedad del 20% y rachas de viento con picos de 50 km/h.

Este viernes al mediodía, Francisco Miguel Reyes Martín, alcalde de Los Gallardos, ha anunciado un peligroso cambio en el viento que ha reorientado el fuego de nuevo en dirección al núcleo poblacional, según ha avanzado EFE.

Por esta razón, se está llevando a cabo el desalojo de 250 personas de la barriada de Alfaix y se está vigilando un hotel británico que en temporada alta llega a albergar hasta 500 turistas. Las próximas horas son de máxima tensión para la evolución del fuego.

Eso sí, Meteored ha anunciado que durante la jornada del sábado las condiciones podrían ser mucho más favorables para la extinción del fuego si es que esta no se produce a lo largo del viernes.

"Mañana la situación meteorológica mejorará notablemente, con una temperatura más templada, cercana a los 31ºC, una humedad más elevada y brisa del este", resume el portal sobre meteorología. "Los efectivos encontrarán una situación mucho más favorable".