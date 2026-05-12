Llega una vaguada polar a España.

Llega una vaguada polar a España. Meteored

Meteorología

Llega una vaguada polar a España: hasta 6ºC por debajo de lo normal y lluvias abundantes en estas zonas

Una vaguada polar se descuelga este miércoles y traerá temperaturas anormales para la época y precipitaciones.

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J. Rodríguez
Publicada
Las claves

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Generado con IA

Una vaguada polar traerá temperaturas entre 1 y 6 ºC por debajo de lo normal y lluvias generalizadas en casi toda España.

Las mañanas serán especialmente frías, con mínimas por debajo de 10 ºC en el interior peninsular y posibles descensos hasta los 5 ºC en algunas provincias.

Las precipitaciones afectarán especialmente al norte y centro del país, con acumulados de hasta 40 l/m2 en la meseta norte y fuertes chubascos en Aragón, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha.

El jueves y viernes se esperan lluvias intensas en el Cantábrico, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y montañas del sur, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse hacia el fin de semana.

Las bajas presiones y el aire frío vuelven a la península ibérica durante esta semana: los aguaceros y las tormentas serán frecuentes y generalizadas en casi toda España. Lo peor podría llegar a partir del miércoles, una vaguada polar.

"Las altas presiones subtropicales propias de esta época se encuentran totalmente desaparecidas y así seguirán durante toda la semana", explican en Meteored. Esto significa que las temperaturas medias pueden bajar entre uno y seis grados por debajo de lo normal.

Especialmente frías serán las mañanas, que podrían recordar a las de invierno. El tiempo fresco será especialmente intenso en el centro del país. Pero, además del frío, las precipitaciones serán protagonistas en los próximos días.

A partir de este martes se extienden las lluvias por el interior de la mitad norte, "destacando la meseta norte, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2)", explica Meteored. Afectarán a varias comunidades autónomas.

Esos lugares son Aragón —que podría, además, registrar fuertes tormentas al inicio de la tarde—, Cataluña, la Comunidad de Madrid y también la zona norte de Castilla-La Mancha. Todas estas comunidades podrían tener también actividad tormentosa.

Frío y lluvia

Para el miércoles, una jornada "algo más tranquila", pero con cielos cubiertos y con lluvias residuales en las mismas zonas del centro y el norte. Durante la tarde vuelve el riesgo de precipitaciones a todas estas zonas.

Las zonas que más agua pueden recibir serán el Sistema Ibérico, la Comunidad de Madrid, el Sistema Central y el nordeste de Cataluña. Es más, "en el norte de Barcelona y en Girona podrían acumularse hasta 35 l/m2", según Meteored.

María José Rallo es presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología desde noviembre del pasado año.

Lluvias del Cantábrico al arco mediterráneo durante el jueves pasando por el centro de la península. "Con chubascos fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Podrían acumularse más de 30 l/m2 en Asturias, Cantabria, País Vasco, Girona, Valencia y Castellón".

De cara al fin de semana, el viernes podría dejar grandes acumulaciones de agua en las comunidades del Cantábrico. Por la tarde, en el nordeste de Cataluña, Baleares y montañas de Andalucía oriental. Sin embargo, el tiempo tiende a estabilizarse.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), durante su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a 29 de agosto de 2025

Termómetros por debajo de los 20ºC de máxima e, incluso, por debajo de los 15ºC a partir del jueves en Galicia, el Cantábrico, la meseta norte, Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas más altas habrá que buscarlas en el sur y el levante.

"Las noches serán frías, con mínimas inferiores a 10 ºC en buena parte del interior peninsular, especialmente de Madrid hacia el norte. A partir del jueves podrían incluso bajar de los 5 ºC en capitales de provincia de Castilla y León, sur de Aragón, interior de Cataluña y extremo nordeste de Castilla La Mancha", concluye Meteored.