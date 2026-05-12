Llega una vaguada polar a España: hasta 6ºC por debajo de lo normal y lluvias abundantes en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA Una vaguada polar traerá temperaturas entre 1 y 6 ºC por debajo de lo normal y lluvias generalizadas en casi toda España. Las mañanas serán especialmente frías, con mínimas por debajo de 10 ºC en el interior peninsular y posibles descensos hasta los 5 ºC en algunas provincias. Las precipitaciones afectarán especialmente al norte y centro del país, con acumulados de hasta 40 l/m2 en la meseta norte y fuertes chubascos en Aragón, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha. El jueves y viernes se esperan lluvias intensas en el Cantábrico, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y montañas del sur, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse hacia el fin de semana.

Las bajas presiones y el aire frío vuelven a la península ibérica durante esta semana: los aguaceros y las tormentas serán frecuentes y generalizadas en casi toda España. Lo peor podría llegar a partir del miércoles, una vaguada polar.

"Las altas presiones subtropicales propias de esta época se encuentran totalmente desaparecidas y así seguirán durante toda la semana", explican en Meteored. Esto significa que las temperaturas medias pueden bajar entre uno y seis grados por debajo de lo normal.

Especialmente frías serán las mañanas, que podrían recordar a las de invierno. El tiempo fresco será especialmente intenso en el centro del país. Pero, además del frío, las precipitaciones serán protagonistas en los próximos días.

A partir de este martes se extienden las lluvias por el interior de la mitad norte, "destacando la meseta norte, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2)", explica Meteored. Afectarán a varias comunidades autónomas.

Esos lugares son Aragón —que podría, además, registrar fuertes tormentas al inicio de la tarde—, Cataluña, la Comunidad de Madrid y también la zona norte de Castilla-La Mancha. Todas estas comunidades podrían tener también actividad tormentosa.

Frío y lluvia

Para el miércoles, una jornada "algo más tranquila", pero con cielos cubiertos y con lluvias residuales en las mismas zonas del centro y el norte. Durante la tarde vuelve el riesgo de precipitaciones a todas estas zonas.

Las zonas que más agua pueden recibir serán el Sistema Ibérico, la Comunidad de Madrid, el Sistema Central y el nordeste de Cataluña. Es más, "en el norte de Barcelona y en Girona podrían acumularse hasta 35 l/m2", según Meteored.

Lluvias del Cantábrico al arco mediterráneo durante el jueves pasando por el centro de la península. "Con chubascos fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Podrían acumularse más de 30 l/m2 en Asturias, Cantabria, País Vasco, Girona, Valencia y Castellón".

De cara al fin de semana, el viernes podría dejar grandes acumulaciones de agua en las comunidades del Cantábrico. Por la tarde, en el nordeste de Cataluña, Baleares y montañas de Andalucía oriental. Sin embargo, el tiempo tiende a estabilizarse.

Termómetros por debajo de los 20ºC de máxima e, incluso, por debajo de los 15ºC a partir del jueves en Galicia, el Cantábrico, la meseta norte, Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas más altas habrá que buscarlas en el sur y el levante.

"Las noches serán frías, con mínimas inferiores a 10 ºC en buena parte del interior peninsular, especialmente de Madrid hacia el norte. A partir del jueves podrían incluso bajar de los 5 ºC en capitales de provincia de Castilla y León, sur de Aragón, interior de Cataluña y extremo nordeste de Castilla La Mancha", concluye Meteored.