Llegan dos nuevas danas a España: Aemet activa avisos amarillos por fuertes lluvias y granizo en estas zonas

La península estará flanqueada por dos danas en las primeras horas el miércoles. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA Dos nuevas danas llegarán a España, aumentando la inestabilidad atmosférica con lluvias, tormentas y granizo en varias zonas del país. Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias en el norte y centro peninsular, y se esperan fuertes rachas de viento y bajadas de temperatura. Las precipitaciones y tormentas serán más intensas el miércoles, afectando especialmente al oeste, centro y este peninsular, mientras las temperaturas oscilarán entre 20 ºC y 28 ºC. La inestabilidad persistirá durante la semana, con chubascos localmente fuertes y temperaturas elevadas para la época, sobre todo en el sur y el valle del Ebro.

España despedirá abril con un tiempo inestable. Los fuertes chubascos y las tormentas que se darán en la mitad norte peninsular a comienzos de semana se irán extendiendo a amplias zonas de España el resto de días, acompañado de un vaivén térmico, con temperaturas altas para la época.

Este martes aumentará la inestabilidad atmosférica, puesto que habrá cielos muy nubosos y precipitaciones en amplias zonas del territorio, en muchos casos acompañadas de tormenta.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos amarillos por lluvia en puntos del norte y centro peninsular. Por su parte, el área mediterránea y Baleares serán los menos afectados, aunque también podría registrarse algún chubasco localmente fuerte.

En el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, en puntos de Galicia y en Castilla-La Mancha, los chubascos podrán volver a ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Continuará la inestabilidad atmosférica

Esta jornada, tal y como han advertido desde Meteored, estará marcada por la aproximación de dos nuevas danas que se descolgarán en las inmediaciones del oeste y norte peninsular, según las últimas previsiones del modelo europeo.

La influencia de estas bolsas de aire frío se hará notar sobre todo el miércoles, que es probable que sea el día con la inestabilidad más generalizada. En muchos lugares de la península se esperan chubascos y tormentas, localmente intensos y acompañados de fenómenos adversos.

Únicamente la costa norte de Galicia y del Cantábrico occidental, las comarcas litorales mediterráneas, zonas del noreste y ambos archipiélagos se mantendrán al margen de este temporal.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, también ha asegurado que esta jornada traerá también una bajada clara de las temperaturas, más acusada en Galicia y en áreas del centro peninsular, mientras que en el sureste subirán.

Valladolid o Madrid rondarán los 20 ºC de máxima, mientras Sevilla y Bilbao alcanzarán los 25 ºC, Palma llegará a 26 ºC y Lleida o Murcia se situarán en torno a los 28 ºC.

La inestabilidad persistirá para el jueves, pero con una menor extensión que el día anterior, especialmente de madrugada con chubascos arrastrados desde la jornada previa. A lo largo de la mañana se abrirá una relativa tregua que finalizará por la tarde, cuando volverán a crecer nubes de evolución.

Los chubascos tormentosos de este día afectarán sobre todo al este peninsular y, principalmente, a zonas montañosas como los Pirineos o el Sistema Ibérico. Aunque volverán a repetirse las tormentas, no serán tan frecuentes como el miércoles y las temperaturas tenderán a subir durante la jornada.

A partir del viernes y del fin de semana, lo más probable es que continúe la inestabilidad atmosférica y se mantenga la posibilidad de chubascos con precipitaciones que afectarán sobre todo al norte y al este peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas.

En cuanto a las temperaturas, serán en general más altas, salvo en el área mediterránea, y se podrán rondar los 28 ºC en los valles del Valle del Ebro y del Guadalquivir, y se superarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur de España.