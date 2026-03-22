Llega un cambio de tiempo esta semana a España: Aemet avisa de una bajada de temperaturas y lluvias en estas zonas

La llegada de una masa de aire más fresco causará un descenso térmico noreste, este y zonas del interior. eltiempo.es

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Therese ha provocado lluvias fuertes y persistentes en Canarias, con acumulados de hasta 100 litros/m² y vientos de más de 120 km/h. Durante los primeros días de la semana, en la Península predominará el tiempo seco salvo en el extremo norte y algunas lluvias débiles en el sur y Mediterráneo. Las temperaturas serán propias de la época, algo más bajas en el nordeste y más altas en el suroeste, con amplitud térmica entre la madrugada y la tarde. En Canarias la inestabilidad persistirá hasta mediados de semana, aunque la borrasca irá perdiendo intensidad progresivamente.

Tras el paso de la borrasca Therese, que ha dejado sobre todo un tiempo inestable en el archipiélago canario, la semana comenzará también con lluvias localmente fuertes y persistentes en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir del martes, eso sí, los acumulados serán menores que en jornadas previas, en las que se ha llegado a registrar acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado, junto con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora.

De cara a los próximos días, en buena parte de la Península predominará un tiempo seco, sin apenas lluvias, salvo en el extremo norte. Sin embargo, a partir del jueves o viernes, pues aún existe cierta incertidumbre, no se descarta que las precipitaciones alcancen otras zonas del territorio.

Las temperaturas, en general, serán las propias de la época del año, probablemente algo por debajo de lo normal en el nordeste peninsular y un poco por encima en el suroeste.

Y es que habrá una marcada amplitud térmica, con ambiente fresco de madrugada y primeras horas de la mañana y templado a mediodía y por la tarde. Todo ello es debido a que la borrasca Therese ya se habrá alejado hacia el Atlántico.

Es probable que el lunes puedan darse algunos chubascos débiles en el sur y en la zona mediterránea, mientras que en el resto dominarán los cielos poco nubosos, según la previsión del meteorólogo de eltiempo.es Mario Picazo.

En el noreste, este y zonas del interior, se espera que una masa de aire más fresca provoque descensos térmicos, pero las máximas seguirán moviéndose alrededor de los 16 ºC o más en gran parte de las regiones. En el suroeste, podrían alcanzarse los 25 ºC en puntos de Andalucía.

Para el martes se reforzará esta tendencia, con menos lluvias, más sol y temperaturas al alza, con valores que podrían ser incluso superiores a los 20 ºC en amplias áreas del país, incluyendo puntos del interior y del Cantábrico.

Tras esta jornada, la incertidumbre es elevada. Hay algunos modelos que apuntan a que la llegada de un frente por el norte, a mitad de la semana, y un posible descuelgue de aire frío días después podría reactivar la inestabilidad.

En Canarias, por su parte, el escenario tardará más en normalizarse, ya que aunque la borrasca irá perdiendo fuerza, continuará dejando lluvias e inestabilidad por lo menos hasta mediados de la semana.