Llega un gran cambio de tiempo a España antes de Semana Santa: Aemet advierte de la entrada de un chorro polar

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Therese afecta a Canarias con lluvias intensas, riesgos de crecidas y vientos fuertes, mientras que en la península solo se esperan algunos chubascos en Andalucía y Extremadura. Durante el fin de semana, se prevé tiempo lluvioso tanto en la península Ibérica como en Canarias, con posibles fenómenos costeros y chubascos en Baleares. Se espera la llegada de un chorro polar que traerá un ambiente muy variable antes de Semana Santa, con alta dinámica atmosférica y escenarios de tiempo cambiantes. Para la próxima semana, las precipitaciones continuarán en Canarias, aunque menos intensas, mientras persisten la inestabilidad y los centros de acción muy móviles en toda España.

A las puertas de la primavera, encontramos las islas Canarias acosadas por la borrasca Therese y una atmósfera estable en la península Ibérica. Sin embargo, los expertos ya han explicado que esta situación no se va a mantener por mucho tiempo igual.

Mientras que Therese deja lluvias, riesgos de crecidas y de desprendimientos en el archipiélago, su efecto en la península se reduce a unos pocos chubascos en la zona de Andalucía y de Extremadura, y un posible efecto en la vertiente atlántica.

En lo que queda de semana podríamos también encontrar lluvias en el litoral mediterráneo. "Debido a un flujo de levante anticiclónico por la posición del anticiclón de bloqueo en el mar del Norte", explica el meteorólogo Samuel Biener en Meteored.

Ahora bien, el fin de semana parece que estará dominado por el tiempo lluvioso tanto en la península como en las Canarias. En estas islas, todavía debido a la borrasca Therese con "nuevos aguaceros intensos y tormentosos, con vientos muy fuertes en zonas expuestas".

Será posible observar fenómenos costeros durante esos días. El viernes y el sábado podemos esperar chubascos en la península Ibérica y en Baleares debido a la llegada de un aire frío en altura que cargará de energía a las nubes.

Siguen las lluvias

¿Qué tiempo hará según se acerque la Semana Santa? Todavía es difícil de predecir, pero Biener explica que hay altas probabilidades de que se imponga un chorro polar que traiga un ambiente "extremadamente variable".

Para la próxima semana, Canarias seguirá registrando precipitaciones, aunque no tan intensas ni tan acotadas a las islas más montañosas. Therese se irá debilitando al fin, aunque el martes habrá viento y algunas lluvias en las islas occidentales.

"Lo que parece claro es que la atmósfera se va a mostrar muy dinámica, siguiendo con la inercia de lo que llevamos de 2026. Aunque para la semana que viene queda relativamente poco, los modelos contemplan diversos escenarios", explica Biener.

Ahora bien, todos estos escenarios tienen algo en común: que se formarán crestas y bloqueos anticiclónicos y que estos podrán afectarnos de diferente manera dependiendo de la posición que adopten. Todavía no es posible concretar demasiado para la Semana Santa.

"Pero todo parece indicar que persistirá esta dinámica, con centros de acción muy móviles y ambiente muy variable, algo que por otra parte es muy habitual en la primavera", asegura el meteorólogo. Lo mejor es ir comprobando día a día cómo se desarrolla la meteorología.