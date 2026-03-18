Llega un cambio de tiempo a España: Aemet pone en alerta con avisos naranjas por viento a estas tres zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Therese afecta principalmente a Canarias, donde se esperan lluvias, tormentas y cielos muy nublados. La Aemet ha activado avisos naranjas por fuertes rachas de viento en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Canarias y varias zonas del sur peninsular, incluido Melilla y Andalucía, están bajo avisos amarillos por viento, lluvias y fenómenos costeros. Se prevé la llegada de polvo del Sáhara al sur y oeste de la península, mientras que en la península y Baleares predominarán cielos despejados.

La última borrasca en hacer parada en España es Therese. Fue nombrada el lunes y se ha formado durante la tarde del martes, prometiendo causar estragos en los próximos días. La principal zona afectada será la de las islas Canarias.

Es en el flanco sur de esta borrasca donde se ubica una dana que es la que provocará inestabilidad en Canarias. Nada más formarse, el cielo sobre el archipiélago estará nublado y en las islas occidentales caerán chubascos algunos tormentosos y localmente fuertes.

Durante la jornada del miércoles Therese se irá desplazando hacia el sur y aunque azotará con especial fuerza el archipiélago portugués de Azores el primer frente de lluvias y tormentas alcanzará Canarias, pero también zonas del sur peninsular.

Las precipitaciones se generalizarán en el archipiélago canario. "Los modelos muestran que puntualmente pueden ser algo intensas. Comenzarán a soplar vientos fuertes del oeste y suroeste en las islas, especialmente en las occidentales y Gran Canaria".

Así lo explica el meteorólogo José Manuel Viñas en Meteored. "La borrasca aportará nubosidad de tipo alto y medio al cuadrante suroeste peninsular, dando lugar a chubascos dispersos por Extremadura y las provincias occidentales de Andalucía".

Polvo del Sáhara

Y todo este movimiento traerá polvo del Sáhara al sur y al oeste de la península Ibérica. Precisamente, en la península las temperaturas mínimas se mantendrán estables, pero las máximas van a descender durante esta jornada del miércoles.

El jueves podemos esperar que la situación se complique en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado avisos amarillos en el sur de la península y en las islas Canarias. En el archipiélago, además ha desplegado tres avisos naranjas.

El aviso naranja es el nivel máximo de alerta y todos ellos son a causa de rachas de viento especialmente intensas. Han sido asociados a las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, tendrán lugar desde primera hora de la mañana hasta el final del día.

Todas las islas tienen, además, avisos amarillos por vientos, fenómenos costeros y lluvias. También en Andalucía y en Melilla, donde se esperan fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Otro aviso amarillo por viento se ha desplegado en la vertiente cantábrica de Navarra.

En Canarias, "soplarán vientos del suroeste fuertes, con rachas muy intensas en zonas altas de montaña", explica Viñas. En las cumbres de La Palma y también en El Teide podrían darse algunas nevadas. La jornada será, por tanto, desapacible.

Todo lo contrario a lo que se vivirá en la península Ibérica y Baleares. En esta zona se esperan cielos despejados o poco nubosos, sin demasiados cambios de temperatura.