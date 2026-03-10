Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet activa avisos amarillos por lluvias de 60 l/m2 en estas zonas

Imagen de la precipitación acumulada que se espera para este jueves 12 de marzo. Meteored

Los primeros días de marzo han estado marcados por un ambiente variable en España debido a la dana (depresión aislada en niveles altos) que atravesó el país. Este sistema de bajas presiones será absorbido de forma inminente por una vaguada, dando lugar a una nueva dana.

El centro de la depresión en altura estará ubicado este martes entre Andalucía y el mar de Alborán. En comparación con la jornada anterior, las lluvias irán a menos en el Sistema Central y golfo de Cádiz.

Se intensificarán en el este de Andalucía, entorno del Estrecho, Ceuta, Melilla, Región de Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, siendo localmente intensas y tormentosas, entrando de suroeste a noreste.

En algunas comarcas andaluzas puede que las precipitaciones vayan a ser más erráticas al estar bajo el núcleo, como apunta en su previsión el meteorólogo de Meteored Samuel Biener.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya han activado avisos amarillos por lluvias de más de 20 l/m² en las Pitiusas, además de en algunas demarcaciones de la Comunidad Valenciana. En la mitad sur de la provincia de Alicante podrían sumar hasta 60 l/m2.

Estas alertas podrían ir extendiéndose en función de la evolución de la dana. Algunos modelos no descartan que durante unas horas la dana evolucione a baja fría sobre el mar de Alborán, lo que suele suponer un empeoramiento significativo del tiempo en esta zona del sureste peninsular.

Las nevadas se retirarán del centro y norte, pero con especial atención a las sierras del sureste, donde la Aemet mantiene activos dos avisos naranjas (en Cuencas del Genil y Guadix y Baza) por acumulación de nieve de más de 5 centímetros.

La cota bajará de los 1.000 metros, por lo que es probable que llegue a nevar en lugares situados a menor altitud.

Para el miércoles, las lluvias seguirán cayendo entre la Comunidad Valenciana, este-sureste de Castilla-La Mancha, Melilla y provincias orientales andaluzas, aunque la tendencia apunta a que se irán debilitando. Y es que la dana se irá rellenando esta jornada.

La incertidumbre aún es elevada, pero lo más probable es que la dana se retire hacia el sur, a la vez que un frente atraviesa el extremo norte. De ser así, y pese a que comenzará lloviendo en los tercios norte, este y Baleares, las lluvias irán cesando para dar paso a los cielos despejados.

Por ello subirán las temperaturas, junto con la cota de nieve: helará al amanecer en zonas de montaña, pero a primeras horas de la tarde se superarán los 18 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en puntos del nordeste y de Baleares.

Y pese a que en España ya ha comenzado la primavera meteorológica, los mapas reflejan que puede que esta dana no sea la última que nos afecte en lo que queda de mes de marzo.