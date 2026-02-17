Los meteorólogos dicen adiós al anticiclón: la borrasca Pedro llega a España y Aemet avisa por frío y nieve a 700 metros

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, llega a España con alertas por frío, nieve y fuerte temporal marítimo. Se esperan nevadas desde los 700 metros en el norte, olas de hasta 7 metros en la costa cantábrica y vientos de hasta 110 km/h en Tarragona. Más de una docena de comunidades activan alertas por el temporal, y el Gobierno ha aprobado ayudas de más de 7.000 millones de euros para los afectados. Varios ríos, como el Duero y el Tajo, están en niveles de alerta por riesgo de desbordamiento, aunque la situación comienza a estabilizarse en algunas zonas.

Una nueva borrasca, nombrada Pedro por los servicios meteorológicos franceses y la decimosexta de la temporada, llega este miércoles a España, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La nueva borrasca de alto impacto dejará hasta el jueves vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas en el norte. La cota de nieve bajará a 700 metros el jueves en el norte del país.

Más de una docena de comunidades activarán alertas por tiempo adverso ante una borrasca de alto impacto que dejará olas de hasta 7 metros en el litoral cantábrico y vientos que podrían alcanzar hasta 110 kilómetros por hora en zonas como la provincia de Tarragona.

Mañana lloverá en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico. También puede afectar a otras regiones salvo al Alborán y extremo oriental. Las precipitaciones serán más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia.

El jueves está prevista la llegada de una masa de aire fría y húmeda que cruzará de noroeste a sureste la península. Se registrarán precipitaciones persistentes en el Cantábrico y Pirineos. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas, y se esperan acumulados significativos en las montañas del norte.

Ante la sucesión de borrascas y los enormes daños causados, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados.

Ya tenemos la #borrascaPedro



Afectará más a FRANCIA (la ha nombaado MeteoFrance: es el nombre eque le corresponde en la lista, que es la misma para España 🇪🇸 🇫🇷 y 🇵🇹 entre otros)



Aquí nos dejará mañana un TEMPORAL COSTERO en Galica y Cantábrico y el jueves más frío pic.twitter.com/J4sLN0nc2e — Tutiempo (@tiempobrasero) February 17, 2026

Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado también hoy que el plan "Andalucía Actúa" asignará más de 1.780 millones de euros para responder al temporal.

Hasta 773 personas siguen desalojadas y 126 carreteras continúan afectadas por los efectos del tren de borrascas, y por otra parte, se ha completado sin incidencias el regreso a casa de la mayoría de vecinos de Grazalema (Cádiz), del Barrio Alto de Benaoján (Málaga) y de otros puntos de Granada y Jerez, en Andalucía.

En el caso del río Duero, este martes por la mañana los caudales se encontraban en máximos de alarma, en rojo, a su paso por ocho municipios de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora, aunque con tendencia a estabilizarse.

Había avisos además en otros 25 tramos de ríos de la cuenca, en especial el Riaza, el Carrión y el Guareña. En el caso de Galicia, Cabeiro en Redondela (Pontevedra), se encuentra en nivel rojo por riesgo muy elevado de desbordamiento.

Otros ocho ríos de esa misma provincia, y A Coruña y Ourense, están en nivel amarillo por riesgo elevado, debido a la sucesión de borrascas de los últimos días. El río Tajo a su paso por Toledo continúa en alerta roja aunque los niveles han bajado en los dos últimos días.

La situación mejora levemente pero se mantiene la vigilancia ante los desembalses, el deshielo, las temperaturas y las condiciones climatológicas en los próximos días.

La crecida ordinaria del Ebro a su paso por Zaragoza alcanza este martes un caudal en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo y ha causado mínimas afecciones, entre ellas el desalojo de la urbanización Torre Urzáiz, en el barrio rural de Movera.

En la localidad burgalesa de Miranda de Ebro se está pendiente de la evolución del río, que baja con más de 500 metros cúbicos por segundo (m2/sg).

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha reducido hoy el nivel de emergencia del plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNcyl) ante la evolución favorable de los cauces fluviales y la mejora de las condiciones meteorológicas en la provincia de León.

El tren de borrascas ha dejado varios récords en España. La península registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001, según indicó el portavoz de Aemet, Rubén del Campo