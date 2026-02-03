De Burgos a Cádiz: el mapa de las 35 zonas que están en riesgo de inundación en España por la lluvia acumulada

Se prevén acumulados de más de 300 l/m² en regiones como Grazalema, Ronda y el oeste de Pontevedra, dentro de un contexto de meteorología cada vez más extrema.

La Aemet ha emitido avisos especiales por lluvias intensas y persistentes, especialmente en el noroeste y sur peninsular.

Enero ha sido uno de los meses más lluviosos desde 2010, con suelos saturados que aumentan el riesgo de inundaciones en España.

Con 95 litros por metro cuadrado, enero ya se ha convertido, a falta de saber los datos de los últimos cuatro días, en el más lluvioso desde el de 2010, con 107 l/m². Las abundantes precipitaciones han continuado durante febrero en buena parte de España, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Y es que gran parte de los suelos ya están saturados de agua, por lo que las lluvias que se esperan para los próximos días van a favorecer la escorrentía superficial y también el posible desbordamiento en algunos ríos.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes que comenzará este miércoles 4 de febrero y durará al menos hasta la jornada siguiente.

Como apunta a EL ESPAÑOL el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas, si no hubiera llovido tanto a finales de enero no habría que mencionar el riesgo de inundación. Pero, "tal y como ya están los suelos, el problema seguramente va a surgir".

Las zonas especialmente críticas

Las borrascas que se han ido formando en las últimas semanas han llegado a España por el Atlántico; por tanto, al contrario de lo que ha sucedido en anteriores episodios, el litoral mediterráneo aparece despejado en cuanto a avisos se refiere.

En cambio, los mayores peligros se concentran especialmente en el noroeste y sur peninsular. Según la herramienta de Google Flood Hub, hay un total de 35 zonas con riesgos hidrológicos (con datos actualizados hasta el 2 de febrero).

En Andalucía, varios puntos cercanos al río Guadalquivir se encuentran en riesgo extremo. Lo mismo sucede con el Cauce Viejo del Río Barbate, en Cádiz, y el río Guadiana en su frontera con Portugal. El único punto que presenta un nivel inferior es el embalse del Huesna, en Sevilla.

Otra de las regiones más afectadas es Castilla y León. Aunque, en este caso, la mayoría de las zonas están bajo el nivel de advertencia. Tan solo dos de ellas situadas a orillas del río Duero advierten de un riesgo extremo.

En Galicia también hay hasta tres puntos en alerta: el embalse de Barrié de la Maza, en La Coruña, y junto al río Sil y Miño, en la provincia de Orense. Al mismo nivel se encuentra el río Turia, a su paso por Teruel, y el Jarama.

Por su parte, el embalse de Entrepeñas (Guadalajara) mantiene un riesgo extremo. Esta zona será una de las afectadas por la borrasca Leonardo, que dejará chubascos fuertes en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla La Mancha y Andalucía.

Además de la herramienta de Google, otros modelos, como el Sistema de Previsión ante Inundaciones Globales (GloFAS, por sus siglas en inglés), también advierten que es muy probable que se produzcan crecidas en las cuencas del Guadalquivir, Mediterránea andaluza y Guadiana.

La probabilidad también es elevada en la cabecera del Segura, río Mundo, Júcar, Cabriel, afluentes del Tajo que nacen en los Montes de Toledo, Serranía de Cuenca y en la sierra madrileña y algunos afluentes del Duero.

Algunos de ellos ya están muy crecidos pero se están produciendo desembalses controlados porque, a diferencia de lo que sucede en el litoral mediterráneo, se trata de cuencas mucho más abiertas, aunque el factor acumulativo podría ocasionar problemas.

Comportamiento meteorológico muy extremo

El mes de enero suele ser uno de los que ofrece una mayor actividad atlántica aunque, como señala Viñas, no es habitual que se encadenen estas situaciones de una manera tan repetida como la que se ha dado este año.

"Estamos viendo que no son las lluvias normales que podrían dejar varios frentes, sino que hay zonas, como Grazalema, en la que se están registrando, y es probable que lo sigan haciendo en los próximos días, cantidades de una magnitud extraordinaria".

La previsión que se maneja para esta semana es muy similar a la de la anterior. Los modelos apuntan a acumulados superiores a los 300 l/m² en zonas como la sierra de Grazalema, la Serranía de Ronda, el oeste de Pontevedra o áreas expuestas del sistema Central.

Y es que, más allá de este episodio, en los últimos años se está observando "un comportamiento meteorológico muy extremo" que va desde temperaturas extremas hasta lluvias persistentes, por las que se vivirán situaciones complicadas durante estos días en las zonas más críticas.

La principal recomendación del meteorólogo para la población es saber si se reside en una zona inundable. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al menos 2,7 millones de españoles viven en territorios que pueden inundarse cada medio milenio.