Roberto Brasero (54), hombre del tiempo, alto y claro sobre lo que llega en las próximas horas a España: "Ojo, no mola nada"

El carrusel de borrascas no ha terminado en nuestro país, y frente asociado al próximo temporal de origen atlántico que entra este lunes por Galicia dejará en la Península y Baleares precipitaciones generalizadas y persistentes según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Doce comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están hoy en alerta ante los efectos más adversos de la borrasca, que va a dejar intensas precipitaciones, fuertes vientos, nieve y mucho oleaje en gran parte del país.

En su cuenta de la red social X, Roberto Brasero, hombre del tiempo de Antena 3, ha publicado dos mapas, advirtiendo que verlos juntos "no mola nada". El primero muestra la disponibilidad hídrica por territorio. "Indica las zonas que han llegado al 100% de saturación del suelo: las que no tragan más agua", explica.

El segundo de los mapas corresponde a la predicción de precipitaciones acumuladas en los próximos días. "Nos dice que va a seguir lloviendo MUCHO en esas mismas zonas", advierte Brasero sobre el riesgo de inundaciones y riadas. "Ojo con eso".

Aemet ha avanzado que los mayores acumulados se darán en el oeste de Galicia y en zonas de montaña y aledañas de la meseta Sur, Andalucía y Pirineos, principalmente en las vertientes sur, donde serán más persistentes.

Esas precipitaciones fuertes podrán, además, ir acompañadas de tormenta en el suroeste peninsular, al tiempo que nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste en cotas por encima de los 1600-1800 metros, bajando a 1000-1400 metros. En Canarias, los cielos serán nubosos con lluvias débiles más probables en el norte de las islas.

El nivel de aviso es 'naranja' (peligro importante) en prácticamente toda la costa gallega ante fuerte oleaje, ya que las olas pueden alcanzar los 6 metros y el viento soplará con intensidad en todo el litoral. Hay nivel 'amarillo' (peligro bajo) en Cataluña (litoral de Girona); en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana ( Alicante); Ibiza, Formentera y Mallorca; y Ceuta y Melilla.



Los avisos por lluvias de nivel amarillo se han activado en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Galicia, y las abundantes precipitaciones pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas en muchos lugares. Se esperan tormentas con rachas de viento muy fuertes, en el litoral gaditano, en el Estrecho y en la campiña sevillana, y se pueden formar mangas marinas o tornados.



Los avisos amarillos por viento se han activado en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, en la Comunidad Valenciana y en Melilla. Las rachas más fuertes alcanzarán los 80 kilómetros por hora.



Las nevadas activan avisos de nivel amarillo en Galicia (Ourense); Castilla y León (Sanabria, Zamora) y en Castilla-La Mancha (Serranía de Cuenca). Las acumulaciones de nieve serán de 5 centímetros a partir de los 1.000 metros. Hay finalmente aviso amarillo ante el riesgo de deshielo en Castilla y León; en el sistema central en las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, en la parte leonesa de la cordillera cantábrica, y en Sanabria (Zamora).



El parte contempla asimismo temperaturas máximas en descenso en la mitad oeste peninsular y en Ceuta, y en ascenso en el resto, Melilla y Baleares. Algunas zonas litorales del sureste de Andalucía tendrá descensos. Las mínimas caerán en el oeste y subirán en el resto mientras que en Canarias se esperan cambios ligeros.



Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico y con probables rachas muy fuertes en los de Galicia. También será fuerte en el golfo de Cádiz y en el valle del Guadalquivir. Se esperan además, según esto, rachas muy fuertes en amplias áreas de montaña y zonas aledañas del interior peninsular.