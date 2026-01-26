Más de 500 l/m2 de lluvia y avisos rojos de Aemet: llega la borrasca Joseph a España con temporal para toda la semana

El carrusel de borrascas de esta semana, comenzando por Joseph, dejará más de 500 l/m2 en zonas de España María José López / Europa Press

Aunque las temperaturas han comenzado a aumentar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy lunes los avisos en catorce comunidades ante el riesgo asociado a las lluvias, el fuerte oleaje, el viento, la nieve o los aludes causados por los restos de la borrasca Ingrid.



El aviso rojo para Galicia se centra en el interior de la provincia de Pontevedra, donde se podrían acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas. Las acumulaciones en 24 horas pueden llegar a superar los 150 litros, según los datos de la Aemet, que ha precisado que este aviso por fuertes lluvias se prolongará hasta la madrugada del martes.



Los avisos por lluvias son de nivel naranja (peligro importante) en Andalucía (Grazalema, Cádiz), Castilla y León (Sanabria y en el sur de Ávila), Extremadura (norte de Cáceres) y en Galicia (sur y el noroeste de la provincia de Ourense). Las precipitaciones pueden llegar a acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y se prolongarán hasta la próxima madrugada.





Se han activado avisos amarillos por fuertes lluvias en el resto de Galicia, en grandes áreas de Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Aemet mantiene avisos por nieve de nivel naranja en Aragón y Cataluña, donde se sumarán unos 24 centímetros de espesor en 24 horas por encima de los 1.200 metros, aunque las nevadas copiosas se registrarán a partir de los 800 metros de altitud.

Se prevé que la Península y Baleares sigan hoy bajo una intensa circulación atlántica, y un nuevo frente asociado a una nueva borrasca atlántica, Joseph, entrará por el oeste. La borrasca barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a todas las comunidades excepto Canarias.

"La semana entera será prácticamente un calco, con la irrupción de un sistema frontal tras otro, e incluso es posible que en algunas zonas de España registren precipitación prácticamente todos los días", advierte Samuel Biener, experto de Meteored. "Los registros serán más discretos en el litoral mediterráneo, como suele ser habitual con estas circulaciones de poniente".

"Las últimas actualizaciones del modelo europeo contemplan acumulados de más de 500 l/m2 en áreas expuestas de las sierras del oeste de Pontevedra hasta la mañana del sábado", prosigue el especialista, aclarando que este sector será el más lluvioso del continente europeo en las próximas jornadas.

"En amplias zonas de Galicia sobrepasarán los 100-150 l/m2, cifras similares a las que se prevén en las comarcas occidentales de León y de Zamora", apunta. "También pasarán de los 200 l/m2 en el sector occidental del Sistema Central, sobre todo entre el norte de Cáceres y sur de Ávila, e incluso en algún sector localizado no podemos descartar que superen los 250 l/m2 o incluso más".

Los acumulados también serán importantes en las Béticas, Grazalema-serranía de Ronda y en el entorno de Sierra Nevada, donde caerán de 150 a 200 l/m2. Además, entre el martes y el miércoles una masa de aire polar provocará que la cota de nieve se desplome, pudiendo nevar por debajo de los 600-800 metros en el tercio septentrional. "En contraste, este jueves rondarán los 25 ºC en puntos de la costa mediterránea".

El viento será también un factor importante, añade su compañera Andrea Danta. "En el tercio oriental peninsular y en Baleares, los vientos de componente oeste soplarán con fuerza, con rachas que podrán superar los 70 y 80 km/h, manteniendo en aviso amarillo a provincias como Almería, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, Teruel, Tarragona y Barcelona".