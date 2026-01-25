Llega un giro de tiempo radical a España: Aemet avisa de un 'subidón' de temperaturas hasta los 20 ºC en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Ingrid irá perdiendo intensidad, pero las lluvias seguirán siendo abundantes en el Cantábrico oriental y zonas de montaña. Las temperaturas subirán notablemente en gran parte de España, con máximas que podrían alcanzar los 18 a 20 ºC en el sureste peninsular y áreas mediterráneas. A partir del lunes se prevé el paso de varias borrascas atlánticas, con precipitaciones más intensas en el oeste y temperaturas suaves en general. En Canarias predominarán cielos poco nubosos y temperaturas agradables, con máximas de hasta 21 ºC en zonas costeras.

El intenso temporal de nieve y viento provocado por la borrasca Ingrid en España irá remitiendo a lo largo de este domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, las lluvias arreciarán en el Cantábrico, con especial abundancia en el Cantábrico oriental.

También se esperan precipitaciones en zonas de montaña del resto de la Península, con una cota de nieve que empezará muy baja, entre unos 300 y 500 m. A lo largo del día acabará subiendo a más de 1.000 o 1.200 m.

El temporal marítimo continuará desde primera hora, pero irá remitiendo. Las temperaturas subirán de manera notable, tanto las nocturnas como las diurnas, y se reducirá la extensión e intensidad de las de heladas. Podrán superar los 10 ºC en muchos puntos y llegar incluso a los 18 ºC en puntos del sureste peninsular.

De cara a la próxima semana, Aemet anticipa que el tiempo volverá a estar marcado por el paso de borrascas atlánticas y sus frentes asociados, que dejarán desde el lunes un tiempo lluvioso en la mayor parte de la Península y Baleares a lo largo de la semana. Por zonas, estas precipitaciones serán más abundantes en el oeste peninsular y menos en el sureste.

Mientras tanto, las temperaturas experimentarán altibajos a lo largo de los días en función del paso de los frentes, pero en general el ambiente será más suave que en los días previos. De hecho, en el área mediterránea del sureste se alcanzarán los 18 a 20 ºC.

Por último, en lo que respecta a Canarias, a partir del domingo, predominarán los cielos poco nubosos con temperaturas más altas. Durante el fin de semana se rondarán de 14 a 16 ºC de madrugada y los 19 a 21 ºC a mediodía en zonas costeras.

Por su parte, Eltiempo.es ha avanzado que el primer frente de la próxima semana llegaría el lunes y dejaría precipitaciones en casi toda la vertiente atlántica. Sin embargo, el frente más activo de la semana llegaría probablemente el martes y dejaría abundantes precipitaciones en la vertiente atlántica que podrían superar los 20 a 30 l/m2 en el día en muchas regiones.

De acuerdo con el portal meteorológico, tras su paso se instalaría una nueva masa de aire frío. Además, según las previsiones, el miércoles llegaría un tercer frente, en este caso cálido, que traería precipitaciones cuantiosas y extensas, y, además, coincidiría con el aire frío de capas medias y bajas en el interior.

En este marco, la predicción indica que la interacción entre ambas masas podría ser favorable para que se dieran nevadas en cotas bajas del interior. Más allá del miércoles, la incertidumbre aumenta de cara al resto de la semana, pero Eltiempo.es especifica que "todo parece indicar que continuaría lloviendo en la vertiente atlántica".

"El miércoles se presenta como la jornada más cálida en casi todo el país", adelanta el meteorólogo Roberto Granda. "Las temperaturas mínimas van a subir de forma brusca en el oeste y centro, más de 4 ºC a 6 ºC. En el este podrían bajar un par de grados, y las heladas quedarán así restringidas a zonas de Castilla-La Mancha y el entorno de los sistemas Central e Ibérico, así como los Pirineos".

"Rondarían los 10 ºC o menos en Castilla-La Mancha, Madrid y el este de Castilla y León. En el resto del país estarán entre 10 ºC y 15 ºC en términos generales, pudiendo incluso alcanzar los 16 ºC a 18 ºC en zonas del Cantábrico y áreas puntuales del sureste", concluye Granda.