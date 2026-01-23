Nieve a partir de 300 metros y viento de 100 km/h: la borrasca Ingrid entra en ciclogénesis y Aemet pone en aviso a España

Nevada en España a 17 de enero de 2026. Rafael Bastante / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Ingrid entra en ciclogénesis explosiva, afectando a más de una docena de comunidades con nieve, viento y temporal marítimo. Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco están en aviso naranja por mala mar, con olas de hasta 8 metros y vientos de hasta 100 km/h. Se espera un descenso de la cota de nieve hasta los 300 metros en el noroeste peninsular, con nevadas intensas en zonas de montaña y mesetas. Las temperaturas bajarán notablemente, con mínimas bajo cero en varias capitales, mientras que las lluvias más intensas se concentrarán en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Más de una docena de comunidades autónomas están hoy en aviso por nieve, lluvia, viento y/o temporal marítimo por la llegada de la borrasca Ingrid, que sufre un proceso de profundización o ciclogénesis frente al noroeste peninsular.

Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco se encuentran en nivel naranja (peligro importante) por mala mar, con olas hoy de hasta 8 metros en la comunidad gallega, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En combinación con el anticiclón en el entorno de Azores, la profundización de Ingrid hará que se establezca un intenso flujo del noroeste, arrastrando una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular.

"Está favoreciendo un proceso de ciclogénesis explosiva, con una rápida profundización de la borrasca a medida que se desplaza hacia el entorno de las islas británicas", explica Roberto Granda, meteorólogo de ElTiempo.es.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado de este temporal atlántico en el tercio norte peninsular que durará hasta el domingo.

Lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta norte.

No se descartan durante estos días espesores de nieve de 5 centímetros en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve puede descender hasta los 300 metros.

Las nevadas se concentrarán en zonas de montaña del norte y además en territorios como Galicia, la meseta norte, interiores del Cantábrico y entorno pirenaico. También podrían darse en otras montañas del tercio oriental peninsular sin descartar zonas de la meseta sur.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Nevadas en cotas bajas y temporal marítimo.



➡️ Nevará a partir de 300-400 metros en Galicia y Castilla y León. Consulta estado de las carreteras.



➡️Fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico: peligroso acercarse a la costa.



+ info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/14jsBpyKhJ — AEMET (@AEMET_Esp) January 22, 2026

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península, de forma más acusada en el cuadrante noroeste y dándose las mínimas al final del día. "La masa de aire polar marítimo invadirá el territorio peninsular", precisa Granda.

El sábado hará mucho frío y se registrarán temperaturas mínimas bajo cero en varias capitales. En Teruel los termómetros bajarán hasta -4 grados; en Ávila y Segovia hasta -3, y en Cuenca o León hasta -2 grados.

Las precipitaciones más destacables quedarían concentradas en Extremadura y Andalucía, además de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, según la previsión de ElTiempo.es.

En el Cantábrico, los chubascos tenderán a intensificarse, mientras que en el Mediterráneo el viento de poniente se reforzará en el sureste, bajo Ebro y Baleares, donde no se descartan tormentas y granizo pequeño.

Según las predicciones de la Aemet, no será hasta el domingo cuando la masa polar comience a retirarse, con nevadas que cada vez serían menos significativas y en cotas algo más altas, dándose por finalizado el episodio al final de la jornada.

"Las precipitaciones más intensas se darán en zonas del Cantábrico y de Andalucía. La cota de nieve subiría ya hasta los 1000 metros al final de la jornada, salvo en el Pirineo, donde podría seguir nevando por encima de los 800 metros", prosigue Granda.

"En total, en este episodio se podrían acumular más de 60 a 100 mm de lluvia en zonas favorables de Galicia, Andalucía y Extremadura", concluye.