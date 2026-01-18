Confirmado por Aemet: llega la borrasca Harry en las próximas horas con 100 l/m2 de lluvia y 50 cm de nieve en España

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Harry traerá intensas lluvias, con acumulados de más de 100 l/m2 y nevadas de hasta 50 cm en zonas de montaña de España. Las temperaturas mínimas seguirán bajando, especialmente en la mitad sur, con heladas generalizadas y valores entre -2 ºC y -4 ºC. Las zonas más afectadas serán Cataluña, Baleares y el Pirineo, donde se esperan lluvias fuertes y persistentes, así como importantes acumulaciones de nieve. Aemet alerta de posibles crecidas fluviales, inundaciones locales y daños en paseos marítimos y zonas litorales por el temporal marítimo y las fuertes rachas de viento.

El temporal invernal que arrancó el viernes en España se va a prolongar hasta entrada la semana que viene, con temperaturas gélidas, heladas, lluvia y nieve desde esta madrugada según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas se han estado desplomando, "especialmente en la mitad sur del país", advierte Adrián Martínez de eltiempo.es. "Las heladas ganarán extensión y ya no solo afectarán a zonas de Castilla y León, sino que también llegarán a la Comunidad de Madrid y la mayor parte de Castilla-La Mancha".

Así, este domingo amanece con heladas en amplias zonas del interior, con valores en muchos casos entre -2 ºC y -4 ºC. También será una jornada marcada por las precipitaciones en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes.

De igual forma, las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón y habrá nevadas muy copiosas este día en los Pirineos a partir de unos 1.300 a 1.500 metros. No obstante, podrá llover más débil en el Cantábrico Oriental y en la costa andaluza.

"El episodio de lluvias vendrá acompañado también de nevadas", avisa Andrea Danta, de Meteored. "La cota de nieve tenderá a situarse en torno a los 1.200–1.400 metros, descendiendo puntualmente durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones".

"Las nevadas afectarán principalmente al Pirineo catalán y oscense, donde podrán acumularse más de 50 cm, con registros localmente superiores en cotas altas y zonas mejor expuestas. En otras zonas del interior norte de la Comunidad Valenciana y de Aragón también nevará", añade.

"Muchas comarcas superarán ampliamente los 100 l/m2, con registros especialmente elevados en el litoral y prelitoral", concluye Danta. Ya en esta primera jornada se esperan acumulados de 70 a 90 l/m² en amplias zonas, con picos que superarán los 100 l/m2 en el área metropolitana de Barcelona, el litoral central y puntos de la costa de Tarragona".

La borrasca Harry se formará sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana y dejará a partir de la tarde del lunes un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña.

De forma paralela, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, lo que dará lugar a la sucesión de lluvias, olas, viento y nieve en montañas en ciertas zonas del este peninsular.

"Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", ha advertido Aemet.

Los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, jornadas en las que considera probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear. Según ha señalado, éste afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Las precipitaciones más intensas y persistentes del lunes se producirán en áreas del este de Cataluña, y a lo largo del martes se desplazarán hacia zonas del sur de Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. El organismo estatal espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental.

Podrían afectar a las cabeceras de ríos y ramblas y dejar acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1200-1400 m. A partir del miércoles 21, la predicción apunta a que es posible que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.