Confirmado por Aemet: cambio de tiempo total en estas zonas de España el fin de semana con hasta -5 ºC y 100 l/m2 de lluvia

Las claves nuevo Generado con IA Un intenso temporal con lluvias, vientos fuertes y oleaje afectará especialmente al área mediterránea peninsular y Baleares hasta el miércoles. Se esperan daños en paseos marítimos, riesgos en zonas litorales y posibles crecidas o inundaciones locales debido a la intensidad del temporal. Las temperaturas bajarán notablemente: Soria no superará los 4 ºC y Ávila descenderá hasta -5 ºC, con heladas generalizadas en el interior. En Barcelona y otras zonas del Mediterráneo se podrían acumular hasta 100 l/m2 de lluvia entre sábado y martes, con nevadas copiosas en los Pirineos.

Un intenso temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje arranca en las próximas horas en España, con especial incidencia en el área mediterránea peninsular y Baleares. El aviso se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos.

"Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, debido al mal estado de la mar y será peligroso acercarse a primera línea de costa", ha advertido este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

"También pueden producirse caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o el mal estado debido a los fuertes vientos". Aemet también advierte del riesgo de crecidas de cauces e inundaciones locales, sobre todo en zonas bajas

El temporal se producirá por la combinación de un anticiclón ubicado en el norte de Europa y la formación de una borrasca en el entorno del Mediterráneo occidental. Se dará "un intenso flujo de vientos del este que llegarán muy cargados de humedad por haber sobrevolado el mar Mediterráneo".

Para este viernes, según las previsiones, el tiempo estará marcado por el paso de un frente que provocará lluvias en amplias zonas del país y que en el oeste de Galicia, sur de Andalucía y Ceuta podrán ser localmente fuertes y persistentes. La cota de nieve bajará hasta unos 800 metros en el noroeste peninsular, según Aemet.

Será el sábado cuando comiencen a sentirse los efectos del temporal en el Mediterráneo, con precipitaciones en el centro y este peninsular y también en Baleares, ha informado Rubén del Campo.

Las más abundantes se producirán en el Pirineo aragonés, Cataluña y archipiélago balear, donde podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas, con nevadas copiosas a partir de 1.000-1.400 metros.

Las temperaturas serán más bajas que en la jornada anterior y habrá heladas en buena parte de la meseta norte y páramos del centro y este de la península.

La ciudad de Soria no superará mañana los 4 grados, mientras que Ávila, Palencia, Segovia o Valladolid alcanzarán como máximo 5 grados. En el caso de capitales como Burgos, León o Zamora, no se sobrepasarán los 6 grados.

Las mínimas serán además muy bajas en varias ciudades. En Ávila se llegará incluso hasta -5 grados. Los valores nocturnos también serán gélidos en León y Salamanca (-3 grados). Burgos, Palencia, Segovia, Teruel o Zamora llegarán a -2 grados mientras que en Cuenca los termómetros bajarán hasta 1 grado bajo cero.

El domingo se registrarán heladas al amanecer en amplias zonas del interior, con valores en muchos casos aún entre 2 y 4 grados bajo cero.

No obstante, la atención estará centrada de nuevo en las precipitaciones en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, "donde serán fuertes y persistentes". También podrán ser abundantes en el norte de Aragón, y además habrá nevadas muy copiosas en Pirineos a partir de 1.300-1.500 metros.

"Las lluvias serían generalizadas y localmente fuertes en la ciudad, con acumulados de 15 a 25 l/m2 el lunes y otros 20 l/m2 el martes", advierte por su parte Duncan Wingen, de Meteored.

"Si se cumplen los pronósticos y la baja mediterránea se acaba formando, los acumulados entre el sábado y la noche del martes podrían superar los 80 o incluso 100 l/m2en Barcelona", concluye.