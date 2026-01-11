Llega un giro de tiempo radical a España: la Aemet alerta de un subidón de temperaturas y hasta 150 l/m2 en estas zonas

Las temperaturas crecerá entre 4 y 8 ºC respecto a lo habitual en varias áreas de la Península. Meteored

El inicio del invierno está siendo movido en España, con olas de frío intercaladas por temperaturas por encima de lo normal, nieves y lluvias.

Tras el paso de la borrasca Francis y el frío intenso de la semana de Reyes y la ciclogénesis explosiva de la borrasca Goretti a partir del jueves, una nueva masa de aire dará un vuelco a las temperaturas.

La Península Ibérica vivirá un giro térmico que supondrá hasta 8 ºC por encima de lo habitual en varias zonas, especialmente en el interior y la mitad noreste.

El temporal provocado por Goretti ha afectado al área del Cantábrico y los Pirineos, con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitiendo avisos amarillos y naranjas en la franja norte.

Con todo, la península ha esquivado buena parte del temporal, que ha afectado sobre todo a Francia y el sur de Reino Unido, pero sí se ha quedado con parte del frío asociado, dejando precipitaciones y nevadas en cotas altas.

Según Meteored, todos los escenarios previstos indican que una profunda vaguada se establecerá en la mitad occidental de la península a partir de este domingo y especialmente durante el lunes 12 de enero.

Una vez establecida, comenzará a impulsar una advección de sur y suroeste que arrastrará aire de procedencia marítima tropical sobre la Península y buena parte de Europa.

Esta masa de aire será la que provoque este giro térmico y, si bien no llegará a valores extremos, sí que dejará unas temperaturas entre 4 y 8 ºC por encima de lo habitual en esta época del año.

Desde Meteored también alertan de que en los próximos siete días, "una zona muy concreta de España destacará de forma clara en el mapa de precipitaciones de Europa".

Según las previsiones del portal, será la zona de todo el continente donde más lluvia se registrará de toda Europa, "con registros que superarán los 150 l/m², según el modelo europeo". Esa zona será Galicia.

Un breve episodio de 'calor'

Serán el interior de la Península y el área noreste las principales beneficiadas de este aumento y habrá deshielos significativos entre el domingo y el martes.

Sin embargo, las lluvias quedarán restringidas a la parte occidental, desde Galicia al oeste andaluz pasando por el Sistema Central, con precipitaciones localmente fuertes en diversos puntos de dichas regiones.

La mala (o buena, según se mire) noticia es que este giro térmico tocará a su fin más pronto que tarde.

Desde Meteored apuntan que el aire cálido nos abandonará según avance la vaguada y pierda entidad, con la Península enfriándose de nuevo creando su propia de masa de aire frío continental hasta que el próximo sistema lo perturbe de nuevo.

La Aemet indica también que, para la semana del 12 al 18 de enero, en general, se esperan vientos húmedos y templados, con lluvias en la mitad oeste de la Península y acumulados especialmente importantes en Galicia.