Llega la borrasca Emilia: Aemet avisa a España por más de 200 l/m2 de lluvia en las próximas horas y nieve desde 800 metros

Los frentes que seguirán afectando a la Península tras el paso de Emilia.

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Emilia deja intensas lluvias, tormentas y nieve en España, con acumulados que podrían superar los 200 l/m2 en zonas del este y sur. Las lluvias más fuertes se esperan en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía oriental, Ceuta y Melilla, con especial incidencia en Valencia y Alicante. La cota de nieve desciende hasta los 800-1400 metros debido a la entrada de aire frío, y se prevén temperaturas altas para la época salvo en zonas de montaña. Una nueva borrasca llegará a partir del lunes, afectando principalmente a la Península Ibérica y el norte de África, prolongando la inestabilidad meteorológica.

Tras la formación de la borrasca Emilia en el Golfo de Cádiz y la jornada de intensas lluvias en Canarias y en el área mediterránea, este domingo se presenta con tiempo similar.

Se esperan chubascos localmente fuertes, tormentas y nieve por encima de los 2.000 m según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a vientos muy fuertes y temperaturas más bajas. El norte de las islas más montañosas se verá más afectado.

En la Península, Aemet señala que la mayor probabilidad de chubascos se producirá en el arco mediterráneo, desde Tarragona hasta Cádiz. Las tormentas, que pueden ser fuertes, pasarán por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía, así como por Ceuta y Melilla.

"La provincia de Valencia ya comenzará la jornada de mañana con lluvias de moderadas a muy fuertes, se esperan intensidades superiores a los 30 l/m2 en una hora, sobre todo en el litoral y prelitoral sur. En12 horas podrían caer cerca de 200 l/m2", explica Andrea Danta de Meteored.

"El episodio también será notable en Alicante. El norte de la provincia tendrá una jornada lluviosa desde hoy. De cara a mañana, se irán reforzando y descargarán más de 30 l/m2 en una hora, así como acumularán más de 60 l/m2 en 12 horas", prosigue.

Seguirá lloviendo en puntos del centro y del resto de la mitad sur de la Península, aunque con menor intensidad y de forma más esporádica. El tiempo en el norte será el más estable durante todo el fin de semana, con un ambiente relativamente suave.

Las temperaturas, finalmente, serán altas para la época de forma generalizada. Sólo habrá heladas en zonas de montaña, mientras que en el área mediterránea se superarán los 20 ºC.

💦 Fin de semana pasado por agua en el sur y el este.



Ya de cara al inicio de la próxima semana, la inestabilidad podría continuar en el área mediterránea el lunes, advierte Aemet. Al mismo tiempo, un frente nuevo entrará por Galicia y atravesará por la Península el día siguiente, dejando lluvias en amplias zonas del territorio peninsular.

Ese martes las lluvias llegarán hasta Baleares. Aemet no espera en cualquier caso grandes cambios de temperatura durante estos dos primeros días de la semana, por lo que continuará el ambiente suave para la época del año

Desciende la cota de nieve

La borrasca Emilia se estará desplazando hacia el norte ya el lunes. "Sin embargo, el aire frío que dejará tras de sí en todos los niveles funcionará como una 'brecha' entre el anticiclón de las Azores y otro situado en el sureste de Europa", advierte Víctor González, de Meteored.

Eso provocará el desarrollo de una nueva borrasca que se desplazará a partir del lunes, afectando "previsiblemente" a todo el territorio durante el martes. Al contrario que Emilia, su trayectoria la llevará "un poco más al oeste, afectando menos a Canarias y más a la Península Ibérica y el norte de África".

Las bajas temperaturas asociadas a "la masa de aire de origen marítimo polar que arrastrará la borrasca desde el Atlántico" también facilitarán que nieve, prosigue González. "La cota de nieve oscilará entre los 800 y los 1400 metros. Esta incertidumbre en la altitud de la nieve será uno de los factores a tener en cuenta en las próximas previsiones".

Tras el paso de esta nueva borrasca, la situación tenderá a estabilizarse en toda la Península durante el miércoles, remitiendo progresivamente las precipitaciones y ascendiendo progresivamente las temperaturas, explica el experto.

"No obstante, parece que no será un patrón estable, pudiendo surgir nuevos bloqueos y bifurcaciones del chorro polar que permitan la llegada de frentes y borrascas a largo plazo a la Península", concluye el experto.