Llega la borrasca Davide: Aemet avisa a España por un intenso temporal en las próximas horas y hasta 100 l/m2 de lluvia

Davide, la primera de las borrascas que se aproximará a Europa Occidental en estos días, provoca desde ayer un temporal marítimo "intenso" en la costa gallega y cantábrica, con olas que superan los seis metros según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El anticiclón seguirá predominando no obstante hasta el final del puente de diciembre.

En las zonas afectadas por la proximidad de Davide, nombrada por los servicios meteorológicos de Francia, hay avisos de Aemet por "riesgo importante". Los meteorólogos piden extremar la precaución en espigones, playas y acantilados, zonas en las que el mar podría arrastrar a personas.

En el resto del país los cielos tenderán a despejarse, lo que favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas al retirarse el 'efecto manto' de conservación de la temperatura en superficie que provoca la nubosidad. Se prevén mínimas frías en el interior peninsular, aunque sin heladas predominantes. Las lluvias continuarán en Galicia, con persistencia en las rías.

Desde primera hora del día, además, Aemet advierte del riesgo de formación de abundantes, extensos y densos bancos de niebla que podrán dificultar la circulación por la reducción de la visibilidad. Las temperaturas diurnas no variarán en exceso con respecto al sábado. El ambiente seguirá siendo suave y primaveral para la época, con unos 20 grados en puntos del Cantábrico y más de 23 grados en áreas del Mediterráneo.

La semana que viene se caracterizará por la llegada de nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas que afectarán a la península a partir del martes o miércoles. Será la mitad oeste peninsular la zona que reciba más precipitaciones, confirma Aemet, mientras que en el Cantábrico oriental, Pirineos y Baleares las lluvias serán escasas.

"El patrón de circulación a lo largo de estos próximos días va a evolucionar progresivamente hasta desaparecer el bloqueo y establecerse una fuerte circulación zonal de vientos del oeste alimentada por un fuerte gradiente térmico sobre el Atlántico norte y un chorro polar muy fuerte que cruzará el océano de oeste a este", explica Víctor González, de Meteored.

El lunes, festividad de la Inmaculada, y el martes serán jornadas de tiempo estable en prácticamente toda España. Únicamente en el oeste de Galicia podrían registrarse lluvias. No se descarta que el martes un frente avance algo más y deje lluvias también en Asturias y en la provincia de León.

Volverán a formarse abundantes bancos de niebla y nubes bajas en el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente el lunes para volver a repuntar el martes, manteniéndose en valores suaves para la época y superando de nuevo los 20 grados en zonas costeras del país.

"Las borrascas experimentarán su desarrollo explosivo en el Atlántico más occidental, generándose una de ellas este fin de semana, otra durante el próximo martes y una tercera posiblemente durante la segunda mitad de la próxima semana", prosigue González. "El viento también soplará fuerte, con un repunte importante en el cuadrante noroeste peninsular durante el lunes y el martes".

Las lluvias afectarán especialmente a la vertiente atlántica peninsular, "con acumulados significativos en Galicia, sur del Sistema Central occidental y otras zonas montañosas del oeste peninsular", prosigue el meteorólogo. Pueden acumularse más de 100 l/m2 de lluvia.

"La cota de nieve tenderá a subir, al ser dominantes las masas de aire de origen marítimo subtropical, más templadas que las que estamos experimentando esta semana, por lo que cabe esperar que los deshielos sean importantes en los macizos montañosos. En cambio, en zonas de cumbres, por encima de 2000 metros, seguirá nevando durante el paso de los frentes", concluye.