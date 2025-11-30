Aemet avisa a España del fuerte cambio de tiempo que llega: de los -2 ºC en Madrid a las lluvias intensas en el Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA La llegada de varios frentes atlánticos trae lluvias intensas al norte, oeste y, posteriormente, al área mediterránea y Baleares. Se prevén heladas nocturnas y ambiente frío en el interior peninsular, con temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -2 ºC en Madrid. Las nevadas afectarán a montañas del norte desde los 1.000 metros y al sureste desde los 1.600 metros, con acumulaciones importantes especialmente por encima de 1.500 metros. La cota de nieve oscilará bruscamente y las precipitaciones podrían intensificarse durante la semana, afectando especialmente a Galicia y zonas de montaña.

La entrada en España de varios frentes atlánticos desde el sábado está marcando el último fin de semana de noviembre, con lluvias que se van extendiendo por el norte y oeste peninsular. Este domingo llegarán al área mediterránea y Baleares, con heladas en el norte y centro peninsular según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias en las zonas del Mediterráneo podrán ser localmente fuertes y con tormenta según Aemet, con temperaturas nocturnas algo más altas y diurnas algo más bajas, fruto de la mayor nubosidad. Habrá heladas nocturnas y ambiente frío durante las horas centrales del día en el interior, pero con valores propios de esta época del año.

Nevará a partir de los 1.000 metros en las montañas del norte y a partir de unos 1.600 en las montañas del sureste. El lunes ya habrá pasado el frente y el tiempo será más estable, según Aemet, aunque lloverá en Galicia y zonas próximas, con la formación de bancos de niebla matinales en el interior peninsular.

Con cielos más despejados, habrá más frío de madrugada, con heladas que se intensificarán y serán fuertes en los Pirineos y en amplias zonas del interior del norte, centro y este peninsular, donde rondarán los 2 a 4 °C bajo cero. En Madrid capital se podrán registrar mínimas de 2 °C bajo cero.

El martes y el miércoles la llegada de nuevos frentes dejará lluvias en buena parte de la península, sobre todo en la mitad oeste y especialmente en Galicia, donde serán localmente fuertes y nevará en las montañas del norte peninsular. Según Aemet, es probable que en los siguientes días lleguen precipitaciones al área mediterránea.

Aunque aún con bastante incertidumbre, la llegada de frentes en los días siguientes dejarán lluvias, sobre todo en el norte y oeste peninsular, y es probable que alcancen el archipiélago balear, con temperaturas que subirán el martes pero descenderán en las jornadas posteriores.

"El frente del martes aportará aún más nieve al sucederle una atmósfera aún más fría e inestable", advierte Víctor González, de Meteored. Esto podrá seguir "cargando de nieve" las sierras de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico, Pirineos y Sierra Nevada, "ya con espesores más notables".

El experto advierte que la cota de nieve oscilará bruscamente. "Comenzará alta, por encima de 1800 metros y descenderá rápidamente hasta unos 1000-1300 metros en la mitad norte tras el paso de este primer frente, manteniéndose entre 1000 y 1500 metros con la llegada del frente del martes", precisa.

El aire frío no se retirará completamente antes de la llegada de los siguientes frentes, advierte González, "por lo que partirá de niveles inferiores, en torno a 1500 metros en la mitad norte y ligeramente por debajo de los 2000 metros en el resto, y se desplomará hasta situarse sobre los 1000 metros".

La probabilidad de nevadas en zonas de montaña será muy alta tanto en los días previos al puente de diciembre y durante el propio festivo, "con acumulados importantes especialmente por encima de 1500 metros". Incluso podrá nevar en cotas inferiores, "especialmente a partir de mediados de semana".