Llega una ciclogénesis: Aemet avisa a España por frío ártico, temperaturas de hasta -10 °C y 50 cm de nieve en estas zonas

La entrada de una masa de aire frío ártico ha comenzado a provocar un temporal de tiempo invernal desde la madrugada de este martes que se extenderá toda la semana. Se espera un descenso marcado de las temperaturas entre el jueves y el sábado, que afectará a la península y Baleares, con nieve y hielo tanto en el norte como en el centro peninsular.

Entre el jueves y el sábado las heladas se extenderán a buena parte del interior peninsular, con un descenso de la cota de nieve el miércoles a los 800 metros y a partir del jueves a los 500 metros, ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

"Con el descenso del aire frío hacia el sur, se formarán bajas presiones en el Golfo de Génova, que son las que suelen estar detrás de los temporales de Tramontana en el Mediterráneo occidental", advierte Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored. "El modelo europeo apuesta a que uno de estos "gérmenes ciclónicos" se convertiría en una importante borrasca el viernes a primera hora".

El descenso térmico continuará el miércoles, y buena parte del norte y centro de la península amanecerá bajo cero. Madrid registrará de madrugada 0 °C y provincias como Teruel rozarán los 5 °C bajo cero. Incluso cerca de la costa el ambiente será frío, con 5 °C de mínima en Tarragona. En las horas centrales del día, amplias zonas se quedarán por debajo de 10 °C y tan solo en puntos del sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia y de Andalucía se alcanzarán los 18 a 20 °C.

Además, en esta jornada, la entrada de un frente dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular, que serán más intensas y persistentes a partir de la tarde, con descenso de la cota de nieve hasta 800 metros. El jueves y el viernes llegará "un nuevo pulso de aire frío", según Del Campo, con descensos de la temperatura tanto nocturna como diurna y heladas generalizadas y más intensas.

Las temperaturas serán de pleno invierno, de entre 2 y 4 °C bajo cero en el centro peninsular. En algunas capitales de provincia como Burgos, Cuenca, León, Pamplona, Teruel o Vitoria podrían quedar por debajo de los 5 °C de temperatura máxima y Madrid alcanzará solo 7 °C. Esta situación, combinada con vientos fríos del norte, dejará temperaturas muy bajas, con entre 5 y 10 °C por debajo de lo normal para esta época del año, sobre todo en los valores diurnos.

Los vientos del norte arrastrarán humedad y dejarán precipitaciones abundantes estos días en el tercio norte peninsular, con probables chubascos fuertes en zonas de Cataluña y Baleares. La cota de nieve descenderá a unos 500 metros, con nevadas copiosas en las montañas y zonas aledañas de la mitad norte y centro peninsular, información que se irá actualizando en los próximos días, según Del Campo.

"La borrasca mediterránea será clave en la intensificación del temporal de tramontana en las zonas clásicas como el Ampurdán, Menorca y norte de Mallorca. Entre el jueves y el sábado se prevén rachas superiores a los 80 km/h en estas zonas y más de 100 km/h en cimas y cabos expuestos", advierte Wingen.

"Hasta el sábado podrían acumularse más de 50 cm de nieve en zonas altas y expuestas a los nortes de la Cordillera Cantábrica, según el modelo europeo. En la divisoria del Pirineo probablemente sobrepasarán los 20 cm, mientras que en el Ibérico norte pasarán de los 10 cm", precisa Samuel Biener de Meteored.

"En capitales como Segovia, Ávila o Burgos posiblemente verán nevar", prosigue el experto. "Las heladas serán intensas en las cordilleras, bajando localmente de los -10 o -12 ºC, y en unas cuantas capitales amanecerán con 0 ºC o menos. Soria, Burgos o Teruel podrían rondar los -4 o -5 ºC de mínima entre el miércoles y el sábado".

El archipiélago canario quedará al margen de este episodio invernal. Se registrarán intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en el norte de las islas, que entre el jueves y el viernes podrían ser algo más abundantes y afectar a más zonas, con temperaturas sin grandes cambios.