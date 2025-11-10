Aemet avisa a España: llega la borrasca Claudia con lluvias de hasta 200 l/m2 y anomalías de temperaturas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia traerá lluvias muy abundantes, con acumulados que pueden superar los 150 l/m² en el oeste de Galicia y hasta 140 l/m² en La Palma. Se espera un episodio de temperaturas anómalamente altas para la época, con máximas de hasta 28-30 grados en Sevilla y Granada, y valores entre cinco y diez grados por encima de lo normal en muchas zonas. El temporal afectará especialmente a Canarias y la vertiente atlántica peninsular, con lluvias intensas, posibles inundaciones, fuertes vientos y mala mar. A partir del viernes, una masa de aire más fresco reducirá las temperaturas, aunque seguirán siendo elevadas en el norte peninsular y áreas mediterráneas.

La semana meteorológica estará marcada por temperaturas más altas de lo normal en buena parte de España, superando los 28 grados en Sevilla y Granada, aunque el paso de la borrasca de alto impacto Claudia dejará desde el miércoles lluvias abundantes en Canarias y la vertiente atlántica peninsular.

A lo largo de la semana las temperaturas van a ir subiendo y, a mediados, "serán claramente más altas de lo normal para la época del año en buena parte del país", aunque después bajarán algo, ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

El martes continuará la influencia de frentes atlánticos en el noroeste peninsular, con lluvias un día más en Galicia, que podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de esta comunidad. También lloverá en puntos de Asturias y de la provincia de León, así como en las islas Canarias occidentales.

Habrá bancos de niebla matinales en zonas de la meseta que podrán dificultar la movilidad al reducir la visibilidad y habrá que prestar atención a los vientos que soplarán del sur, con rachas muy fuertes en el tercio norte. Los vientos templados del sur harán que se superen los 20 grados en el Cantábrico, en el área mediterránea y en amplias zonas de Andalucía. Murcia y Granada rondarán los 25 grados.

El miércoles se esperan chubascos localmente muy fuertes y acompañados de tormenta en las islas occidentales de Canarias. En la península las precipitaciones quedarán acotadas a Galicia (en el oeste de esta comunidad las precipitaciones podrán ser muy fuertes y persistentes, con acumulaciones importantes), oeste de Asturias, de Castilla y León y de Extremadura, sin descartar algo de lluvia en la provincia de Huelva.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal de lluvia y viento en Canarias.



➡️ La borrasca Claudia provocará lluvias y vientos muy intensos en Canarias. También afectará al oeste peninsular.



➡️ Posibles inundaciones, caídas de ramas y otros objetos y mala mar.



🔗 https://t.co/0qneNvR4U8 pic.twitter.com/bM4wK8uSEM — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2025

Las temperaturas volverán a subir y el ambiente será templado para la época, sin apenas heladas y con más de 20 grados de máxima en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en el centro y en el sur peninsular. Sevilla y Granada rondarán los 28 grados de máxima. Para Bilbao, Toledo, Murcia y Palma, serán 25 grados, y para Madrid, 22 grados. Son valores entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año.

El frente irá avanzando el jueves de oeste a este, dejando en las Islas Canarias chubascos fuertes y tormentosos con acumulaciones importantes. En la península seguirá lloviendo también con intensidad en el oeste de Galicia y las precipitaciones se extenderán, aunque no con tanta intensidad, al resto de la comunidad gallega, Asturias y al oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía.

Las temperaturas aún subirán un poco más, sobre todo las nocturnas en puntos del Cantábrico Oriental y del Mediterráneo andaluz, donde podrían no bajar de 18 grados. En las horas centrales del día se superarán los 20 grados en amplias zonas del país; los 25 en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Cádiz, Murcia o Ciudad Real, mientras Sevilla y Granada rondarán los 28 a 30 grados y en la ciudad autónoma de Melilla se podrían alcanzar los 32.

La llegada de una masa de aire más fresco el viernes producirá un descenso acusado de las temperaturas, para quedar más cerca de los valores propios de la época, aunque todavía serán altos en el extremo norte peninsular y en el área mediterránea. Las lluvias alcanzarán buena parte del oeste y centro del territorio, situación que podría continuar durante el fin de semana, mientras en Canarias se volverá a la normalidad después de las lluvias

"Hasta el sábado pueden acumularse más de 150-200 l/m² en el oeste de Galicia, mientras que en la vertiente oeste de La Palma se podrían ir por encima de los 120-140 l/m² de forma local", advierte Samuel Biener, experto de Meteored.

"Pasarán de los 100 l/m² en otras comarcas gallegas, entorno del oeste del Sistema Central y vertientes suroestes de las islas occidentales y centrales de Canarias. Prácticamente no lloverá en amplias zonas del este y Baleares, ni tampoco en el Cantábrico oriental por el viento sur", concluye.