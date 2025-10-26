Llega un duro cambio de tiempo a España: Aemet avisa de nuevas borrascas esta semana con más de 200 l/m2 en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET alerta de un cambio brusco de clima en España, con lluvias intensas y un notable descenso de temperaturas debido a la llegada de aire polar. Se esperan chubascos fuertes en Cataluña, el entorno del mar balear, y Andalucía Oriental, mientras que las temperaturas bajarán en casi todo el país. Una nueva borrasca llegará el miércoles, trayendo "vientos llovedores" que podrían dejar más de 200 l/m2 en algunas zonas, beneficiando a embalses y montes. Las temperaturas en el interior peninsular rozarán los 0 ºC, con ciudades como Burgos, León, Soria y Teruel experimentando un ambiente frío.

La lluvia seguirá afectando a la mayor parte de España y se espera un intenso descenso de las temperaturas para este domingo a causa de una entrada de aire polar. Las temperaturas alcanzarán valores más propios de la época del año, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

La inestabilidad se extenderá al este del territorio peninsular y Baleares durante este domingo, avanza Del Campo, de manera que habrá probabilidad de chubascos en buena parte del país salvo en Galicia y en la provincia de León. Estas lluvias serán localmente fuertes en puntos de Cataluña y en el entorno del mar balear, así como en puntos de Andalucía Oriental.

Las temperaturas estarán en descenso en buena parte del país salvo en la depresión del Ebro, donde subirán. Nevará en los Pirineos a partir de unos 1.400-1.800 metros de altitud. En el noroeste el ambiente será fresco. En León, por ejemplo, la máxima será de tan solo 13ºC. En el sur ya habrá valores más propios de la época del año, aunque en Murcia todavía se seguirán rondando los 28ºC.

La semana que viene comenzará con tiempo algo más estable y ambiente fresco, especialmente en la mitad norte, donde podría incluso haber algunas heladas. Todavía podrán darse algunas lluvias en el tercio sur peninsular, sobre todo en Andalucía y quizás también en Baleares. De acuerdo con la predicción, la madrugada será fría.

Ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel rozarán la helada, con temperaturas que pueden quedan en torno a los 0 ºC y ambiente frío en el resto del interior peninsular. En este marco, la propia ciudad de Madrid amanecerá con 5 ºC. Ya por el día, los termómetros no llegarán a 15ºC en amplias zonas del norte, mientras que en el sur, en el Valle del Guadalquivir, rozarán los 25ºC.

🌀 Fuertes borrascas en el Atlántico.

La primera llegará el miércoles a España y podría dejar precipitaciones intensas en el suroeste.



Aunque hay incertidumbre con respecto a lo que sucederá a partir del martes, Del Campo ha señalado que podrían llegar lluvias hacia el suroeste peninsular, que se extenderían a otras zonas del país en los días siguientes. Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored, advierte que "una vaguada cruzará la Península de oeste a este con tormentas y chubascos intensos en algunas zonas".

La borrasca que entraría el miércoles provocaría "un flujo de 'vientos llovedores' o ábregos que impulsarán aire templado y muy húmedo desde el océano. Esta situación meteorológica podría traer un tiempo lluvioso y ventoso para el arranque del mes de noviembre, con lluvias beneficiosas para los embalses y el monte".

"Esta situación, de cumplirse, daría lugar a una generosa regada, con acumulados superiores a los 100 l/m2 en el litoral oeste de Galicia, Sistema Central, Sierra Morena y el litoral atlántico andaluz. En el entorno de la Sierra de Gredos podrían caer entre 150 y hasta 200 l/m2 en el plazo de una semana".

Por último, Del Campo ha explicado que los próximos días serán en general tranquilos en Canarias. Allí, se registrarán intervalos nubosos, de los que puede caer alguna lluvia débil. Por lo demás, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y habrá un régimen de brisas con vientos fuertes en las cumbres.