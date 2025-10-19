Llegan "lluvias abundantes" en las próximas horas: Aemet avisa por la borrasca de Galicia a Madrid con una caída de 10 ºC

Las claves nuevo Generado con IA Lluvias abundantes se esperan en Galicia y avanzarán hacia el este durante el domingo, afectando al centro de la Península y el norte de Extremadura. Se prevé un descenso de hasta 10 °C en las temperaturas diurnas en el noroeste peninsular, mientras que el Cantábrico oriental y el sur de Extremadura mantendrán temperaturas cálidas. El lunes, el tiempo continuará revuelto con cielos nubosos y lluvias en el tercio norte de la Península, mientras que las temperaturas subirán en la fachada mediterránea.

El frente asociado a la borrasca sobre las islas Británicas que alcanzó a Galicia este sábado atravesará el noroeste peninsular durante el domingo, dejando cielos cubiertos y lluvias en la comunidad gallega, comunidades cantábricas y Castilla y León. Estas lluvias serán abundantes en Galicia e irán avanzando de oeste a este a lo largo del día.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se descarta que estos chubascos lleguen también al centro de la Península y al norte de Extremadura. También se pueden dar chubascos en Cataluña, pero el resto del área mediterránea registrará cielos despejados. En Canarias todavía podrán producirse algunas lluvias, aunque en general irán a menos.

"A medida que el sistema frontal se vaya trasladando, la lluvia irá llegando a otras regiones como Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra", explica Silvia Ferrer, meteoróloga de Meteored. "En general con menos intensidad, pero sin descartar tormentas ocasionales y de cierta entidad".

"A partir de media tarde la lluvia hará acto de presencia en ciudades como León, Valladolid, Bilbao, Burgos, Salamanca, pudiendo llegar desgastada a Madrid sobre las 14:00 h, con lluvias débiles en general", prosigue la especialista.

Se prevé nubosidad baja matinal en amplias zonas del sureste peninsular, Melilla, Valle del Ebro y Cataluña. "Además de chubascos en el extremo este catalán, localmente fuertes en litorales, y nuboso con precipitaciones débiles en las Islas Canarias de mayor relieve tendiendo a abrirse claros", concluye Ferrer.

El Atlántico llevaba un tiempo aletargado en las cercanías de la España peninsular, pero ahora se va a poner las pilas. 🔋



A partir de mañana, los frentes llegarán desde el oeste entre masas de aire muy húmedas. 🌬️💦 Algún que otro río atmosférico aumentará el potencial de los… pic.twitter.com/pa06C6qmyo — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 18, 2025

Este día subirán notablemente las temperaturas nocturnas y bajarán también de forma acusada las diurnas por la presencia de nubes en todo el noroeste peninsular. Así, León u Ourense rondarán los 20 a 22ºC de máxima. El desplome en algunas zonas será de hasta 10 ºC en comparación con los termómetros de la semana pasada.

Mientras tanto, continuará el ambiente cálido en el Cantábrico oriental con máximas de 28 a 30ºC en Bilbao. De forma paralela, se registrarán valores similares en el sur de Extremadura y en el valle del Guadalquivir.

La próxima semana comenzará con un lunes en el que el tiempo estará revuelto, advierte Aemet. Los cielos en general se presentarán nubosos y habrá lluvias en el tercio norte de la Península.

A su vez, también se registrarán chubascos en zonas de montaña del territorio peninsular que localmente podrán ser fuertes. De manera más débil y ocasional, éstas también podrán afectar a otras zonas del territorio salvo al sureste.

Podría haber lluvia en puntos de las islas canarias de mayor relieve. Este día, los termómetros bajarán en buena parte de la Península, aunque subirán en la fachada mediterránea y Baleares. En puntos del sureste peninsular y de Málaga se podrían sobrepasar los 30 ºC.

De cara a los días siguientes, el paso de frentes sucesivos asociados a borrascas atlánticas podrían dejar precipitaciones en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León y extenderse en menos medida a zonas próximas. Las temperaturas subirán y el miércoles y jueves podrían ser de hecho bastante cálidas para la época del año.