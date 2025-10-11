La dana 'Alice' se desplaza hacia Valencia, Cataluña y Baleares: la Aemet alerta de lluvias torrenciales con hasta 300 l/m2

Las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice seguirán siendo las protagonistas en el este de la península Ibérica y en Baleares durante todo el fin de semana. De hecho, este sábado continuará la situación de inestabilidad, según apunta Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Si bien hay algo de incertidumbre con respecto a la posición de la dana, las lluvias más intensas se producirán en un principio un poco más al norte que durante el viernes. La franja de precipitaciones más fuertes comprenderá desde el delta del Ebro en el sur de Tarragona al norte de la provincia de Alicante.

Allí se podrán registrar chubascos muy fuertes y persistentes, con granizo y tormenta, incluso torrenciales de forma local. Por ello, Del Campo ha vuelto a advertir sobre la posibilidad de que haya algunas inundaciones y crecidas de cauces.

A su vez, también podrían caer lluvias muy fuertes en Baleares y, con menor intensidad, en otras zonas del interior oriental de la Península y en la zona centro.

La Aemet ha lanzado un aviso especial en el que advierte de que los chubascos tormentosos podrían ser "localmente torrenciales en puntos de Alicante y litorales de Murcia y acumular cantidades superiores a 140-180 mm en pocas horas".

Además, "se esperan chubascos muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, "con acumulados que podrían superar los 250-300 mm en algunas zonas entre hoy y mañana".

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes.



➡️ El temporal asociado a la dana Alice y otros factores dejará lluvias muy intensas, incluso torrenciales, en el Mediterráneo peninsular y Baleares hasta el lunes. ¡Precaución!



— AEMET (@AEMET_Esp) October 10, 2025

Del Campo ha indicado que, aunque los chubascos continuarán en Baleares y el área mediterránea, probablemente lo harán en menor medida que durante los días previos. Por zonas, las tormentas afectarán a zonas más al norte.

Más en concreto, en los litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, especialmente el sur de esta autonomía, así como al norte de Baleares. En el resto del territorio, se registrarán cielos poco nubosos.

La situación de inestabilidad se extendería a más zonas durante el lunes, aunque la adversidad sería menor. Aún así, hay incertidumbre al resto. De esta manera, habrá cielos nubosos en buena parte del país, con chubascos en el centro y este de la Península. Estos se registrarán también en Baleares y no se descarta que caiga algún chubasco en puntos del Cantábrico y Andalucía.

En este sentido, Del Campo ha indicado que las precipitaciones más intensas, fuertes o muy fuertes y persistentes se darán de nuevo en zonas costeras y aledañas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

Lluvias hasta el jueves

A partir del martes y al menos hasta el jueves continuará la probabilidad de chubascos en zonas del este de la Península y de Baleares. Aunque la incertidumbre es alta, estos probablemente sean menos intensos que en jornadas anteriores.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de Aemet ha pronosticado un tiempo más tranquilo durante los próximos días. En el archipiélago predominarán los vientos alisios que soplarán con fuerza en las zonas expuestas. Por lo demás, los cielos estarán nubosos el norte de las islas y más despejados en el sur, y se registrarán temperaturas suaves, sin grandes cambios.

Por su parte, eltiempo.es ha señalado que hasta el lunes, que se consideraría el último día del episodio, se podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas de las zonas afectadas por las lluvias.

10/10 12:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: rojo.

— AEMET (@AEMET_Esp) October 10, 2025

Mientras, hay avisos amarillos y naranjas en la costa de Tarragona, de Castellón, toda la provincia de Valencia y el interior de Murcia, además Almería y el interior de Granada y Málaga, porque en 12 horas pueden superar los 80-100 l/m2.

Por el momento, habrá avisos naranja el sábado en toda la costa de la Comunidad Valenciana, de La Región de Murcia y en Ibiza y Formentera.

En estas zonas se podrían acumular más de 100 l/m2 en un intervalo de unas cuatro horas. El portal meteorológico ha incidido que es probable que en las próximas horas sigan activándose nuevos avisos. En este sentido, ha instado a extremar la precaución ante inundaciones súbitas, crecidas de ríos, arroyos y ramblas.